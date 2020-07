Teatro, cinema e musica sono la ricetta per il weekend

E’ il primo weekend di luglio e la voglia di estate è accompagnata dall’inizio di diverse rassegne di cinema all’aperto. Non mancano gli spettacoli di musica dal vivo e performance teatrali.

METEO

PREVISIONI – Weekend di sole con qualche temporale. Questa sera l’Italia settentrionale sarà attraversata da una veloce perturbazione temporalesca, poi torna il bel tempo estivo – Leggi l’articolo

TEATRO

BISUSCHIO – “La fabbrica dei baci”, altre due repliche al Teatro San Giorgio di Bisuschio. Venerdì 3 e giovedì 9 luglio, alle 20.45, nuove date per lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Nicola Brunialti messo in scena da Andrea Gosetti di Intrecci teatrali – Leggi l’articolo

CASSANO VALCUVIA – Il Teatro Periferico presenta “Boschi Favolosi”. I percorsi sono realizzati nel bosco intorno all’Eremo di San Giuseppe e sono due e pensati ad hoc per i bambini, di pomeriggio, e per gli adulti in serale. Un percorso nella natura – Leggi l’articolo

CHIASSO (CH) – Posticipato lo spettacolo di Amanda Sandrelli a Chiasso. Lo spettacolo “Alfonsina y el mar – Storia di tango e passioni” con Amanda Sandrelli e il duo Bandini-Chiacchiaretta si terrà sabato 4 luglio alle 21.30, nello spazio Amphitheatrum – Leggi l’articolo

VERBANIA – “Il Maggiore” riparte con Luca Zingaretti. Lo spettacolo è in programma per sabato 4 luglio – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – All’Università dell’Insubria una mostra virtuale su Mario Luzi. La mostra è visitabile da oggi sulla pagina dell’International research center for local histories and cultural diversities – Leggi l’articolo

CASALZUIGNO – Villa Della Porta Bozzolo, bene del FAI-Fondo Ambiente Italiano prolunga l’orario di apertura per uno speciale picnic al calar del sole o una romantica passeggiata nel suo parco. Appuntamento per sabato sera, dalle 18 e 30 con possibilità di prenotare il cestino da picnic – Leggi il programma

PORTO CERESIO – Torna sul Ceresio la Giornata del blu pulito. Domenica 5 luglio dalle 9 sul lungolago di Porto Ceresio una nuova edizione di Blu Pulito, la manifestazione dedicata al rispetto e alla pulizia dei fondali, organizzata dal gruppo subacqueo GODiving – Leggi l’articolo

MALNATE – Un picnic nel bellissimo parco della Cascina Diodona a Malnate. La Cascina Diodona si trova al centro di un parco di cinque ettari attraversato da vialetti che costeggiano prati, frutteti e boschi di castagni e querce. Giovedì, venerdì, sabato e domenica, a pranzo e cena, possibilità di fare il picnic. Su prenotazione. – Leggi l’articolo

MILANO – Una giornata per le montagne lombarde: domenica 5 luglio la prima edizione. È stata istituita nel febbraio scorso per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che ci vive e lavora. Sarà celebrata una Santa Messa in Presolana alla Cappella Savina – Leggi l’articolo

MUSICA

ASCONA (CH) – Musica e poesia per parlare delle cicatrici che ci lascia la pandemia. Sabato 4 luglio, alle 20.45, ad animare la terrazza del Teatro San Materno di Ascona saranno le poesie di Fabio Pusterla e la musica di Terry Blue – Leggi l’articolo

CASTELLO CABIAGLIO – Ritornano i concerti degli antichi organi varesini. La rassegna giunta alla 40° edizione inizierà sabato 4 luglio a Castello Cabiaglio. Nel corso degli anni questa iniziativa ha permesso il recupero e il restauro di oltre 90 organi da tutta la provincia di Varese – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Rimandato a domenica il concerto di Nicholas Nebuloni. A causa del rischio pioggia il concerto di questa sera a Villa Ottolini Tosi è stato rimandato al giorno successivo– Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – JazzAltro apre con i Fanfara Station nel giardino di Villa Restelli. Jazz, elettronica e folk. Il concerto si terrà sabato nel giardino della splendida dimora in via Franco Restelli 20, gestita dalla comunità Efraim – Leggi l’articolo

CINEMA

VARESE – Appuntamento ai Giardini Estensi di Varese per tutto il weekend con la programmazione di “Esterno Notte” che per questo fine settimana presenta, venerdì sera, “18 regali” alla presenza del regista Francesco Amato. Sabato in programma “Cena con delitto” mentre domenica “1917”. – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – “Il grande salto”, il film di Tirabassi apre il cinema all’aperto. Il primo appuntamento con la rassegna estiva è previsto per sabato 4 luglio alle 21.45 nel Giardino Quadrato del Museo del Tessile. Occorre prenotarsi – Leggi l’articolo

GALLARATE – Riprende il cinema alle Arti di Gallarate. Venerdì 3 luglio alle ore 21 si inizia con I Miserabili di Ladj Ly, film che ha ottenuto una candidatura a Premi Oscar è stato premiato al Festival di Cannes. Prezzo promozionale per la prima data – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Da rassegna a stagione d’arte: Penasca, un borgo da riscoprire. Oltre 50 artisti per la rassegna che si svolgerà tutta sui social, valorizzando vicoli, cortili e opere d’arte a cominciare dal 4 luglio con un omaggio alla montagna – Leggi l’articolo

VARESE SACRO MONTE – Torna il sogno d’estate al Camponovo. Dal 4 luglio Location Camponovo ospita la rassegna dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese– Leggi l’articolo