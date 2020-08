Italian US Camp, una settimana di basket 100% in inglese

Una settimana di basket 100% in inglese: segui le orme delle leggende americane, scopri il basket versione US grazie a professionisti del campionato universitario americano.

Si tratta di camp locali, 100% in inglese, con coaches americani o stranieri e materiale che viene dagli USA e che viene usato da squadre NBA e NCAA come fitlight, SKLZ, Powehandz, Dr. Dish e altro ancora.

Il camp è basato sullo sviluppo individuale e tecnico del ragazzo senza che manchi il divertimento. Per quanto riguarda la lingua inglese è un concetto abbinato al camp in modo tale da creare un’esperienza completa per il camper.

L’obiettivo è quello di riuscire ad avere numerosi daycamp locali su tutto il territorio italiano nel giro dei prossimi anni.

Oltre alla sessione d’allenamento giornaliera offriamo la possibilità ai ragazzi di avere delle sessione extra di allenamento individuale per migliorare ancora di più gli aspetti tecnici di gioco.

Il camp è diviso in due session da 3 ore: quella mattutina per i ragazzi del minibasket e quella pomeridiana per il settore giovanile.

E’ possibile per i ragazzi personalizzare la maglietta e comprare il merchandising. Per il prossimo anno sono previste diverse iniziative.

DOVE E QUANDO

I camp si svolgeranno:

a Varese c/o Campus di Via Pirandello dal 17 al 21 agosto (in collaborazione con Robur et Fides Varese)

c/o (in collaborazione con Robur et Fides Varese) a Luino c/o Centro sportivo Le Betulle , via Lugano , dal 24 al 28 Agosto (in collaborazione con Pallacanestro Verbano Luino)

c/o , , (in collaborazione con Pallacanestro Verbano Luino) a Malnate c/o Palazzetto di Via Gasparotto dal 31 agosto al 4 settembre (in collaborazione con Malnate Bugs)

c/o (in collaborazione con Malnate Bugs) a San Martino in Strada (LO) c/o Palazzetto di Codogno dal 7 al 11 settembre (in collaborazione con Robur et Fides e Assigeco Basket Academy)

Durante il camp avrete la possibilità di usare materiali unici e professionali utilizzati da squadre NBA e NCAA.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino ad esaurimento posti, durante il camp saranno adottate tutte le norme di sicurezza e igiene richieste a livello governativo.

COS’E’ ITALIAN ASSOCIATE

Italian ASSOCIATE nasce da Frenchy ASSOCIATE, uno dei leader in europa per basketball camp 100% in inglese, nell’estate del 2019.

“Dopo aver lavorato a Parigi per loro un anno, ho deciso di portare lo stesso concetto in Italia” spiega Federico Bellotto, Presidente Italian ASSOCIATE. “Ad agosto del 2019 il primo camp è stato organizzato al Campus di Via Pirandello riscontrando grande successo, mentre questo inverno nel periodo natalizio, il camp di Luino è andato sold out in pochissimi giorni. Questa estate sono previsti 4 camp tra agosto e settembre e la società è pronta ad espandersi sempre di più con moltissime idee in mente. Grazie alla collaborazione con Arthur Framery, presidente di Frenchy ASSOCIATE, e Fabio Mancuso abbiamo deciso di creare questa organizzazione in modo da portare in Italia un concetto differente di camp di pallacanestro. Un’esperienza culturale e linguistica associata allo sviluppo tecnico e dei fondamentali dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di far vivere ai ragazzi un camp unico e differente in modo che si possano ricordare per lungo tempo del Italian US CAMP”.

Le persone che collaborano in questa avventura sono:

Fabio Mancuso che è sempre stato al mio fianco in ogni situazione e visto che ora lavoro a Boston, sarà il responsabile dei camp per quest’anno. Fabio è un giocatore delle minors a Varese e assistente allenatore da 4 anni nell’academy della Pallacanestro Varese.

Arthur Framery, presidente di Frenchy ASSOCIATE ed ex giocatore NCAA DI che ci supporta costantemente in questa iniziativa ed è sempre pronto a creare un progetto unito tra la sua organizzazione in Francia e la nostra in Italia.

CONTATTI

347 8656582 – Federico

340 6041601 – Fabio

italianassociate@gmail.com

Facebook | Instagram