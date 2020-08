La Pro Patria punta ancora su Boffelli: triennale al difensore

Continuerà a vestire il biancoblu Andrea Boffelli. Lo aveva anticipato nell’intervista di ieri il direttore sportivo Sandro Turotti: il difensore classe 1997 ha siglato un nuovo accordo con la Pro Patria, firmando un contratto triennale.

Iniezione di fiducia per il difensore mancino e segno di grande fiducia da parte della società biancoblu, capace di sottoscrivere un importante accordo pluriennale fino al 2023 a uno dei caposaldi della squadra.

Dopo due stagioni in prestito dall’Atalanta, Boffelli si è liberato dal contratto che lo legava alla società bergamasca e ha accettato di proseguire la sua avventura a Busto Arsizio.

Mancino di piede – non un aspetto marginale per gli equilibri della squadra di mister Javorcic – Boffelli ha dimostrato allo “Speroni” di essere un elemento sul quale poter contare. Attenzione e determinazione sono le qualità migliori espresse in biancloblu dal difensore, che si spera possa continuare il suo percorso di crescita .