Albero pericolante in via Prima Cappella, autobus bloccati

A causa di un’interruzione stradale in via Prima Cappella – dovuta ad un albero pericolante – , la linea C di Autolinee Varesine alle ore 12.00 di oggi domenica 27 settembre, non può raggiungere piazzale Montanari (Prima Cappella) e la stazione Vellone della Funicolare Varese Sacro Monte. Le corse sono limitate all’altezza del bivio Velate (via Quintino Sella).