Cocquio, lavori in corso sulla ciclabile

È in corso d’opera la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale che dalla località Cascina Laghetti, dove arriva la già esistente pista da Gavirate, collegherà Cocquio Trevisago a Besozzo bonificando antiche antiche strade sterrate immerse nel verde passando dai ruderi dell’antico mulino e continuando a poca distanza dal fiume Bardello.

«Non finisce qui, perché si sta procedendo veloci per realizzare il successivo tratto di ciclabile che, sempre immersa nel verde ritornerà in territorio cocquiese a valle della frazione Torre fino alla frazione Medù che verrà così rivalutata, e poi si congiungerà al tratto esistente in Caravate con l’obiettivo di collegare Laveno e la Valcuvia al lago di Varese», fa sapere il sindaco Danilo Centrella.

Il progetto è in carico dal 2017 alla Provincia di Varese, lo studio di fattibilità e progettazione di quest’ultimo tratto è in mano allo studio dell’ingegner Dozzio di Luino che ha già lavorato per i tratti in Valcuvia.

«Siamo orgoglioso di essere parte attiva in un progetto sportivo rivoluzionario per il nostro territorio. Proseguiremo con il massimo delle energie nella valorizzazione di ogni preziosità del nostro paese a favore del benessere fisico e psicologico dei cittadini.