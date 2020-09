Quando la distanza non fa paura ma genera storie

Una settimana di porte aperte allo Spazio Yak (alla Piramide di piazza De Salvo) per tutti i bambini che vogliono sperimentare il gioco del teatro e trovare un luogo in cui esprimere tutta la loro creatività. Anche in questo anno particolare e in tutta sicurezza, nel rispetto delle norme anti covid, mantenendo il distanziamento.

Ma questa “distanza”fa davvero così paura?

“Attraverso il gioco del teatro scopriremo che anche dentro questa parola – distanza – sono nascoste tante storie da raccontare, tanti punti di partenza per scoprire mondi nuovi”, raccontano attori e insegnanti di Karakorum Teatro (associazione che anima lo Spazio Yak) nel presentare le giornate di prove gratuite con cui dal 5 ottobre parte una nuova stagione di Yak school.

“Ritorniamo a immaginare” il titolo che lega come un filo rosso i diversi laboratori dedicati ciascuno a una differente fascia di età e in cui bambini e ragazzi scopriranno “ciò che ci fa stare vicini anche se siamo lontani – spiegano promotori – Diventeremo pirati alla ricerca di isole del tesoro, o astronauti in viaggio tra pianeti misteriosi, o ancora eroi dei fumetti, che dalle loro vignette vivranno avventure mai immaginate prima”.

Di seguito le tre giornate di lezioni gratuite.

Mercoledì 7 ottobre ore 16.45

NASCE, CRESCE, YAK (3-5 anni)

Con Riccardo Trovato

Martedì 6 ottobre ore 16.45

C’ERA UNA VOLTA UNO YAK (6-10 anni)

Con Riccardo Trovato

Lunedì 5 ottobre ore 17

STRANGER YAK (11-13 anni)

Con Alice Pavan

Tutti i corsi si svolgeranno allo Spazio Yak, in piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

Per partecipare alla lezione gratuita scrivere a info@karakorumteatro.it lasciando nome, età del bambino e un recapito telefonico.

Per maggiori informazioni www.karakorumteatro.it.