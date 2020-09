A Villa Panza premi di laurea e borse di studio di Federmanager

Si è tenuta martedì 15 settembre a Villa Panza la cerimonia di consegna di tre premi di laurea e tre borse di studio istituiti da Federmanager Varese per giovani studenti meritevoli della nostra provincia. Ogni anno, l’Associazione di rappresentanza dei manager industriali premia alcuni tra i migliori studenti del territorio – laureati magistrali e neo-diplomati – per incoraggiare i più giovani a investire sempre nella propria formazione e a sviluppare le proprie potenzialità nel mondo del lavoro.

L’evento si è aperto con i saluti del presidente di Federmanager Varese, Eligio Trombetta. Sono seguiti gli interventi di Federico Visconti (rettore dell’Università Carlo Cattaneo Liuc), Andrea Uselli (professore associato del Dip. di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria) e Giovanni Cassataro (direttore HR di Mazzucchelli 1849 spa).

I premi per le migliori tesi di laurea magistrale sono stati assegnati dalla commissione aggiudicatrice, appositamente costituita e formata da rappresentanti della Camera di Commercio di Varese, Università Carlo Cattaneo Liuc, Università Insubria e Federmanager Varese, su delega dei rispettivi presidenti, rettori o direttori, a Emanuela Bellinetto (Politecnico di Milano)- Premio Bazzocchi, destinato a corsi di laurea a indirizzo ingegneristico, Carolina Matteucci (Università degli Studi dell’Insubria)- Premio Pancotti, destinato a corsi di laurea a indirizzo scientifico, Serena Trevisin e Mary Sharon Vuono (Università degli Studi dell’Insubria)– Premio Tanzi (ex – aequo ), destinato a corsi di laurea a indirizzo economico/gestionale .

Le borse di studio, dedicate a figli di associati che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno scolastico 2018-2019, sono state assegnatedalla commissione aggiudicatrice a Silvia Delle Monache (Liceo scientifico E. Fermi di Arona), con il punteggio di 100/100, Matilde Maroni (Liceo scientifico A. Tosi di Busto Arsizio), con il punteggio di 100/100, Matteo Ziliani (Liceo scientifico G. Ferraris di Varese), con il punteggio di 100/100.

I Bandi per le nuove edizioni 2020 saranno presto pubblicati sul sito di Federmanager Varese: www.varese.federmanager.it