Auto, moto e bici d’epoca protagoniste nel weekend di Malpensafiere

L’area di Malpensafiere si appresta a ospitare una delle manifestazioni più suggestive del proprio calendario, la “Mostra scambio di auto, moto, bici e ricambi d’epoca” che nelle precedenti edizioni ha raccolto un grande successo e che riesce a riproporsi anche in questo 2020 ricco di incognite per via della pandemia. (la fotogallery fa riferimento al 2019)

Sabato 17 e domenica 18 ottobre la grande area fieristica a due passi dallo svincolo dell’A8 a Busto Arsizio si riempirà con gli stand di ben 450 espositori disposti su uno spazio di oltre 20mila metri quadrati interni ed esterni, grazie all’organizzazione dall’Auto Moto Club Anni 70 e al patrocinio dell’amministrazione comunale bustocca.

«Ringrazio il Club per essere riuscito nell’impresa di organizzare in assoluta sicurezza un evento che l’anno scorso ha visto passare oltre 15 mila visitatori – spiega Paola Magugliani, assessore ai grandi eventi di Palazzo Gilardoni – Il patrocinio era doveroso per il coraggio con cui si è voluto lanciare questo segnale di normalità, capace di creare un importante indotto per tutto il territorio». Fin dal venerdì infatti le persone che si occupano della fiera saranno al lavoro per gli allestimenti.

L’evento è in continua evoluzione: dopo il grande successo del “Custom Cars” fin dalle scorse edizioni (con auto selezionate tra oltre 500 esemplari), si terrà anche il raduno delle auto storiche con un centinaio di esemplari. Chi giungerà a bordo di una vettura d’epoca come visitatore potrà lasciare l’auto in esposizione nell’area raduno pagando solo il biglietto d’ingresso alla manifestazione.

In contemporanea sarà presente anche la borsa mercato e scambio del modellismo, l’esposizione di moto inglesi del Motoclub Bustese e, per tutti gli appassionati di filatelia, uno speciale annullo postale dedicato.

La Mostra Scambio sarà aperta dalle 8.30 alle 18 di sabato e dalle 8.30 alle 17 di domenica; per ulteriori informazioni e prenotazioni è disponibile il sito www.automotoepoca.eu oppure ci si può rivolgere all’indirizzo info@automotoepoca.eu o al numero telefonico 338-2016966.