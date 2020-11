“Ex Aermacchi, i giochi sono già fatti”

Ieri sera, 25 novembre, ho partecipato alla Commissione Urbanistica per Varese Ideale (Stefano Clerici) dedicata all’area ex Aermacchi.

Dalle prime informazioni disponibili mi sono fatto questa idea: i giochi sono già fatti, gli operatori e i partner già individuati. Il PGT, solitamente molto rigido, non pone nessun vincolo sull’area. Al Comune non resta se non un potere negoziale con la proprietà per un inserimento armonico e, per quanto possibile, nel rispetto della storia.

L’assenza di vincoli sposta però la discussione sui tavoli delle opportunità viabilistiche, del verde e degli impianti sportivi destinati o aperti al pubblico in convenzione. Sui contenuti è difficile incidere, in quanto si tratta di valutazioni economiche già fatte. Se chiedere è lecito e cortesia rispondere, cosa potremmo mai desiderare da quell’area? La conservazione dei manufatti-vestigia, quali l’hangar e la torre, e la realizzazione di un hub/expo, dedicato alla memoria del luogo, magari in partnership con Volandia o Leonardo/Aermacchi, ma anche proiettato al futuro e tecnologico – qui mi viene in mente Eolo, che col satellite mette le ali a internet -, legandolo, se possibile, anche all’Università dell’Insubria. Un pot-pourri più in linea con una strategia di città. Approvo la parte dedicata agli impianti sportivi (Varese = città dello sport). Il Comune è stato molto deludente nelle scelte dei due progetti più importanti che lo vedono primo attore, stazioni (arredi e centro anziani) e piazza Repubblica (biblioteca e mercato), ora è improbabile che detti regole utilmente vincolanti al privato sui contenuti (non ne avrebbe il titolo). Oltre che i fondi pubblici sembrano mancare le idee di città. Proviamoci insieme con un dibattito pubblico, meglio se extra consiliare e meno paludato.