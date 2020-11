Risanamento del bilancio provinciale, i complimenti ad Antonelli arrivano da Bruxelles

«Congratulazioni al presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli e a tutta la sua squadra che in questi mesi ha lavorato alacremente per risanare il bilancio dell’ente Provincia e uscire dalla procedura di pre-dissesto senza rinunciare agli investimenti, anzi addirittura incrementandoli. È un orgoglio particolare per la comunità di Fratelli d’Italia che pochi mesi fa ha salutato il “ritorno a casa” di Antonelli e oggi è felice di festeggiare con lui questo importante risultato amministrativo. Sono stato per anni responsabile nazionale degli enti locali di FdI e so perfettamente quanto sia duro amministrare le Provincie, devastate dalla sciagurata legge Delrio. Quindi un doppio grazie a chi ci ha messo la faccia rendendo la Provincia di Varese un modello virtuoso da imitare».

È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.