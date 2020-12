Ampliato il refettorio della primaria IV Novembre

Per un mese i bambini della scuola elementare IV Novembre hanno mangiato divisi, chi in aula e chi negli spazi della palestra, trasformati per l’occasione in refettorio temporaneo (più ampio di un campo da basket ma più piccolo della mensa della scuola). A cominciare da martedì 9 dicembre però tutti gli alunni potranno tronare a consumare il pasto nel salone della mensa, rinfrescato e finalmente ampliato.

La primaria di San Fermo, a tempo pieno da oltre mezzo secolo, ospita a scuola tutti i suoi 250 alunni ogni giorno per il pranzo, che è un momento curricolare di educazione alimentare. L’ampio refettorio con gli anni (e le norme di sicurezza che si sono susseguite) è diventato insufficiente ad ospitare tutti i bambini contemporaneamente e così da dieci anni gli alunni sono suddivisi su un doppio turno per la pausa pranzo. Ma da un tempo ancora più lungo si attendeva l’ampliamento del salone dedicato al pasto e cioè da quando il Comune di Varese ha creato un unico centro cucine (quello della media Anna Frank a Bizzozero) per servire tutte le scuole, smantellando di conseguenza tutte le altre cucine scolastiche, inclusa quella della IV Novembre.

Da mercoledì mattina quindi tavoli e sedie potranno occupare anche gli spazi un tempo destinati alla cucina e non più separati da un muro rispetto al resto della mensa. Certo, ci sarà sempre il doppio turno, ma tutti i bambini potranno mangiare in mensa, nonostante il maggiore distanziamento tra commensali imposto dalle normative per il contenimento del Covid. E il cantiere è stato finanziato proprio con i fondi ottenuti dal Comune di Varese per gli adeguamenti delle strutture scolastiche alle norme per il contenimento del contagio

In più sarà di nuovo possibile per tutti utilizzare la palestra durante le ore di Educazione motoria (anche se nell’inedita versione “statica” prevista sempre dalle normative per il contenimento dei contagi), attività che nelle ultime settimane molte classi hanno comunque svolto regolarmente all’aperto, tra il cortile e l’ampio giardino che circondano la scuola.

Per maggiori informazioni sulla primaria IV Novembre consultare il sito dell’Istituto comprensivo Varese 1. Openday mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio.