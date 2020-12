In via Limido a Varese spunta il villaggio di Babbo Natale

Se vi capitasse di passare da via Limido a Varese potreste rimanere incantati dalla casa del “signor Andrea”. Il suo giardino, al numero 37 della via, è un piccolo (ma nemmeno tanto piccolo) miracolo di Natale: un’esplosione di lucine che scalda il cuore. Com’è nata questa passione lo racconta lui, Andrea Bai.

«Ho cominciato ad illuminare il giardino cinque anni fa e poi ci ho preso gusto. Inizio a pianificare la disposizione delle strutture da luglio (con buona pace di mia moglie che si ritrova a ritirare pacchi a tema natalizio il 15 di agosto). Alcune delle strutture le ho costruite nel tempo libero.

Ho iniziato dopo il primo Natale in quella casa perché mi faceva una gran tristezza la via tutta buia e silenziosa. Fin dall’inizio ho riscosso un discreto successo nel vicinato, tanto che già a inizio novembre qualche nonno comincia ad allungare la passeggiata pomeridiana per vedere se il “cantiere” è partito. Le accendo dalle 18 alle 24 dal primo dicembre, giorno del compleanno di mia figlia Valentina».