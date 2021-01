Due maestre positive all’asilo della Brunella: tre classi in isolamento preventivo

Due tamponi positivi per altrettante maestre della scuola dell’infanzia comunale “don Milani” della Brunella e mezzo asilo si ferma. Comprensibile l’agitazione di alcuni genitori ma il Comune rassicura sulla profilassi in corso e iniziata settimana scorsa, il 18 gennaio, quando una maestra di sezione è risultata positiva al coronavisus.

Immediata la chiusura della sua classe e di quella in cui ha lavorato la collega di supporto, risultata anche lei positiva al coronavisus.

Dopo qualche giorno ha poi dovuto chiudere una terza sezione “non per ulteriori tamponi positivi ma per indisposizione di un’altra educatrice di sezione – precisa l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Semplicemente non avevamo personale a sufficienza per garantire il servizio”.

“Ad oggi non ci risultano ulteriori tamponi positivi, né tra i bambini della scuola dell’infanzia né tra il personale”, aggiunge l’assessora ricordando di come, oltre alla comunicazione ufficiale di Ats per l’apertura delle quarantene preventive per i piccoli alunni, le famiglie siano state avvisate anche informalmente dalle educatrici, e dal Comune con una lettera.

“In ogni caso, ribadisco che siamo sempre a disposizione dei genitori per tutti i chiarimenti del caso – precisa la Dimaggio – nonostante il personale sia in smart working, negli uffici dei servizi educativi è sempre presente una persona per rispondere direttamente ai genitori e fornire alle famiglie tutte le informazioni e i chiarimenti di cui sentono il bisogno in questo periodo così complicato”.