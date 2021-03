Per le Olimpiadi di Milano e Cortina arrivano 10 nuovi Malpensa Express

Le Olimpiadi invernali del 2026 portano nuovi treni in Lombardia. «In vista delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano Cortina, Regione Lombardia ha appena ordinato a Ferrovie Nord l’acquisto di ulteriori 46 elettrotreni, di cui 26 faranno servizio di collegamento con gli Aeroporti lombardi».

Lo rende noto la Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza che spiega: «Questi convogli si vanno ad aggiungere ai 176 treni già ordinati da Regione Lombardia e che entreranno in servizio entro il 2025. Negli ultimi anni Regione Lombardia ha programmato investimenti per l’acquisto di 222 nuovi treni con l’impegno di una cifra che si aggira intorno ai due miliardi di euro».

Un nuovo ordine legato proprio alla competizione olimpica. «L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali alla nostra regione -continua Brianza- ha determinato questo ulteriore investimento che ancora una volta punta sul collegamento ferroviario da e per Malpensa, rinnovando la flotta e dedicando dieci nuovi treni al servizio aeroportuale, che arriveranno entro il 2026». Gli altri 16 treni sono destinati alla tratta verso Orio al Serio che dovrebbe essere realizzata proprio per l’occasione.

«La progettualità di Regione Lombardia -aggiunge- permetterà quindi di sostenere i grandi flussi di visitatori che parteciperanno all’evento olimpico utilizzando Malpensa ma anche di lavorare per la futura ripresa dei viaggi di lavoro e del turismo e per sostenere il trasporto locale e dei pendolari. La centralità dello scalo aeroportuale varesino nelle strategie lombarde – conclude – rimane fondamentale per tutto il tessuto economico e sociale attorno all’aeroporto, per il Varesotto e per tutta la Lombardia».