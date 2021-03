Openjobmetis – Dolomiti Energia in diretta da Masnago

Torna in campo dopo una settimana di pausa la Openjobmetis che alla Enerxenia Arena ospita la Dolomiti Energia Trentino in un match cruciale per la lotta salvezza. Palla a due alle ore 18 di domenica 28 marzo. Seguite con noi la partita e dite la vostra, o scrivendo nello spazio commenti del liveblog o utilizzando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Oltre al basket, aggiornamenti anche dalla Gara1 di playoff di pallavolo tra Unet Busto e Scandicci e dall’impegno della MV Agusta nel Motomondiale in Qatar.

Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.