“Il bello del giallo”, se ne parla alla biblioteca di Daverio

“Il bello del giallo: divagazioni su paure e dintorni”: questo il tema dell’incontro promosso dal Comune di Daverio con la Biblioteca Comunale all’interno della prima edizione del festival letterario diffuso “Mulini Letterari” organizzato dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

L’appuntamento è in programma su piattaforma online per venerdì 30 aprile alle 20.45, con accesso del pubblico attraverso link che sarà inviato facendo richiesta di partecipazione alla mail biblioteca@comune.daverio.va.it.

Il fascino del mistero, il brivido della paura, il superamento dei timori nascosti attraverso la letteratura saranno i temi al centro del dibattito, che vedrà relatori lo psicologo e scrittore Filippo Mittino, lo scrittore di noir Luca Occhi e Tiziana Prina della casa editrice Le Assassine. A moderare l’incontro, la giornalista e scrittrice Sara Magnoli.

Dalla bellezza di conoscere altri mondi e altre epoche grazie alle traduzioni di opere mai tradotte in Italia o tradotte solo molti anni fa, campo di azione delle edizioni Le Assassine, che portano nel nostro Paese gialli stranieri scritti da donne, all’avere strumenti, attraverso la letteratura, per superare le paure, anche nei bambini, terreno in cui si muove Mittino, fino alle figure che nel giallo, nel noir, nell’hard boiled, fanno da contraltare con la loro avvenenza o con la loro delicatezza ai crimini narrati, come affronterà, parlando anche dei suoi libri, Luca Occhi, la serata si propone di affrontare il genere sotto un punto di vista nuovo, approfondito e curioso.

Una scelta, quella di declinare il concetto di bellezza, tematica al centro di questa edizione del festival Mulini Letterari, nel romanzo giallo, che ha un significato preciso per il Comune di Daverio, nella cui Biblioteca è presente un’ampia sezione dedicata a questo genere (Per informazioni: 0332.949004)