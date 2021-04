Il mondo del calcio varesino piange Peppo De Luca

Sono stati tanti i commenti di vicinanza alla notizia della morte di Giuseppe “Peppo” De Luca.

È stato una figura di riferimento nel mondo del calcio varesino, soprattutto al Bosto. Nella società che ha sede a Capolagoè stato per un ventennio allenatore del florido settore giovanili, crescendo generazioni di giovani calciatori.

È il direttore sportivo gialloblu Mauro Brattesani a ricordare Peppo: «Al Bosto ha condotto varie categorie e annate e tutti sono stati felici e lo hanno amato per il suo modo di essere, coinvolgendo con la sua positività nei confronti dei bambini. Non è un caso che sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando: chi lo ha conosciuto sa che merita il miglior ricordo possibile. Anche nella malattia ha avuto un grandissimo equilibrio e positività, come se non avesse alcun male».