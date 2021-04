Stefano e Lorenzo alla conquista dei sette colli. Di Varese

Buongiorno,

volevo far partecipe tutti i lettori di Varesenews di una bellissima camminata per la città Giardino, forse non tutti sanno che come Roma anche Varese da sempre è adagiata su 7 colli.

Ieri 25 Aprile io e mio figlio Lorenzo abbiamo indossato lo zaino e con un buon paio di scarpe e tanto entusiasmo abbiamo deciso di percorrere tutti i 7 colli di Varese.

Ecco a voi la cronologia di tutte le tappe per la conquista dei 7 colli di Varese : partenza area Hotel Palace (Colle Campigli). Poi siamo scesi zona ex Aermacchi per poi salire sul colle di fronte al primo colle, il Colle Miogni. Siamo scesi da Via Marzorati per poi andare a sinistra verso il secondo, Colle di Biumo Superiore (Chiesa di San Giorgio), poi scesi a Biumo inferiore verso Via Tonale abbiamo attraversato la ferrovia Nord per salire verso il terzo obiettivo il Colle di Giubiano. Via Carnia angolo Via Tagliamento, poi verso Sud passando per l’Ospedale di Circolo e scendendo da Viale Borri verso Via Gasparotto zona nuova Esselunga per poi attaccare il quarto colle, il Colle Sant’Albino con magnifica vista sul lago di Varese , scesi dal colle Sant’Albino abbiamo percorso Viale Europa per poi prendere sulla destra una lunga scalinata che ci ha portati sul quinto colle, il Colle di Bosto via San Gemolo , siamo scesi da Via Ravasi per giungere in zona Piazza Motta arrivando al sesto colle il Colle Montalbano passando dai magnifici Giardini Estensi verso via Sanvito Silvestro tenendo la destra e raggiungendo il punto di partenza abbiamo collegato l’anello dopo 19,6 Km 4 abbiamo raggiunto il settimo colle, il Colle Campigli, raggiungendo finalmente con grande gioia e felicità il nostro bellissimo obiettivo: la conquista dei sette colli di Varese.

In questo momento dove non si può spostarsi più di tanto invito tutti i lettori a fare questa bellissima piccola impresa che vi riempirà il cuore di gioia nella città più bella del mondo.

Buona camminata a tutti.

Stefano