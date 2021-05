Mille posti e spalti ai giardini per il Varese Estense Festival 2021

Sono previsti mille posti ai giardini estensi, davanti alla grande fontana, per le rappresentazioni della quarta edizione del Varese Estense Festival.

Il festival promosso da Officine Teatrali Red Carpet e Giorni Dispari Teatro, con il sostegno di della Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Comune di Varese e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sancisce la «rinascita» della cultura varesina dopo il Covid: «Dopo un anno di stop forzato, questa è l’occasione per ripartire – spiega il direttore artistico Serena Nardi – e per questa edizione, complice il lockdown, abbiamo lavorato molti mesi. Con il risultato che il programma che presentiamo può godere di grandi collaborazioni e, grazie al comune di Varese, anche si una collocazione più adatta: parlo in particolare degli spalti, che non solo regalano 400 posti in più ma anche una acustica migliorata».

Serena Nardi e Sarah Collu con il sindaco di Varese Davide Galimberti

In programma dal 25 giugno al 12 luglio, il Varese Estense Festival 2021 ha un sapore del tutto particolare: accanto all’opera, alla musica classica e alla prosa, che tradizionalmente fanno parte del Varese Estense Festival, si è aggiunta infatti la musica cantautorale, la letteratura e, per la prima volta, il cinema. Il tutto coinvolgendo professionisti di calibro internazionale, artisti locali che hanno calcato scene nazionali e soprattutto i giovani: «Una delle collaborazioni di cui andiamo più orgogliose è, per esempio, quella con l’accademia di Brera di Milano – spiega Sarah Collu, presidente di Red Carpet teatro – Con noi stanno infatti lavorando tre brillanti studenti che si stanno occupando delle scenografie».

Il programma presentato oggi vede tre appuntamenti di grande respiro che si terranno all’imponente fontana dei Giardini Estensi di Varese, con due nuove produzioni e una presenza importante.

Le nuove produzioni sono “Le Nozze di Figaro” di Mozart con la Como Lake Philarmonic Orchestra diretta da Roberto Gianola per la regia di Serena Nardi (alla fontana dei Giardini Estensi, domenica 11 luglio alle 21).e “Sogno di una notte di mezz’estate” di William Shakespeare per la regia di Vittorio Bizzi (alla fontana dei Giardini Estensi, venerdì 2 luglio alle 21).

Prestigiosa la presenza dell’orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano nel concerto organizzato con la collaborazione della rassegna Musica nelle Residenze Storiche diretta da Mario Roncuzzi (Mercoledì 7 luglio alle 21, Fontana dei giardini Estensi).

Tra i sette eventi collaterali spiccano un omaggio a Fabrizio De Andrè dal titolo “Dietro ogni scemo c’è un villaggio, dietro ogni blasfemo c’è un giardino incantato” in occasione del cinquantesimo dell’album “Non al denaro, non all’amore ne’ al cielo” (Sabato 26 giugno alle 21 in salone Estense) e la proiezione del film “Metropolis” di Fritz Lang con commento musicale dal vivo dei Sincopatici Group (Alla tensostruttura dei giardini Estensi, venerdì 25 giugno alle 21.30, in collaborazione con Filmstudio90).

In tutto sono undici gli appuntamenti tra opera, prosa, musica classica e leggera, presentazione di libri e proiezione di film, tutti nello splendido scenario dei Giardini Estensi di Varese, dal 25 giugno all’11 luglio, con una doppia tappa di fine estate il l’11 e il 12 settembre,

I biglietti saranno prenotabili su eventbrite a partire dalle 12 di oggi, 19 maggio 2021.