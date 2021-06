Alla biblioteca di Gorla Maggiore la presentazione del libro “Io Sto con le Api”

“Io sto con le api” è il racconto appassionato di un giornalista apicoltore, Dario Paladini, che accompagna a scoprire la bellezza delle visite in apiario, i preoccupanti casi di moria di api in tutt’Italia, le scelte più sostenibili nell’acquisto del miele.

L’evento, che si svolgerà mercoledì 30 giugno alle ore 18 alla Biblioteca di Gorla Maggiore, è organizzato da Snodo Culturale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio.

“Tutto ha inizio con un piccolo corso di apicoltura. Poi l’acquisto delle prime arnie. E da lì Dario non si ferma più: si innamora delle api e dei mieli, si scontra con gli effetti dei pesticidi e del cambiamento climatico, decide di capire cosa sta succedendo attraverso il dialogo con studiosi ed esperti.

Un libro per chi sente dire ovunque che le api sono in pericolo e vorrebbe saperne di più. Per chi si rende conto che la vita del pianeta dipende anche da questi tenaci e delicati insetti, e si chiede: ma io cosa posso fare?

L’autore, Dario Paladini, lavora come giornalista a Terre di mezzo e per l’agenzia di stampa Redattore Sociale. Ha scritto Omicidio a Mogadiscio (Paoline, 2006) e Il futuro è di chi lo fa (Terre di mezzo Editore, 2014). Dal 2015 alleva api per hobby: le sue arnie si trovano nella campagna a sud di Milano e nell’Appennino Reggiano.