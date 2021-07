Bambini in compagnia di Dante, ranocchi, yeti e “pierini” per il weekend

Sarà un weekend estivo con tanto sole caldo e qualche possibile temporale, ma solo nella serata di sabato, quello tra il 9 e l’11 luglio, ricco di orgoglio nazionale, anche per i più piccoli: dallo spettacolo di Dante venerdì sera al sacro Monte, alla finale degli europei in piazza domenica sera (qui tutti i maxischermi organizzati in provincia). E nel mezzo, giochi, laboratori, storie e tanti spettacoli per divertirsi insieme in famiglia.

SPETTACOLI

Varese: si intitola “Ancor dentro mi suona” lo spettacolo ispirato alla Divina Commedia di Dante che andrà in scena venerdì 9 luglio per il festival “Tra Sacro e Sacro Monte” con Anna Pedrazzini e Liliana Maffei > Come prenotare

Busto Arsizio: gli spettacoli di burattini dei Venerdì del villaggio proseguono il 2 luglio alle ore 21 con “Il principe ranocchio” con gli splendidi burattini della Compagnia Roggero di Angera. Lo spettacolo sarà preceduto dall’aperitivo nel cortile di via Pozzi 3 > La rassegna

Varese: domenica sera il cinema sotto le stelle di Esterno Notte è ai Giardini Estensi e propone a bambini e famiglie “Il piccolo Yeti”, un’avventura fantastica, piena di magia nei luoghi più suggestivi della Cina > Il film

Vedano Olona: l’Estate Vedanese propone anche per questo weekend eventi per bambini e adulti, all’aria aperta tra musica e spettacolo “Tra bolle e fuoco“. Ingresso libero, su prenotazione > Leggi qui

STORIE

Luino: sabato e domenica pomeriggio Teatro Periferico accompagna i bambini in due viaggi distinti, tra visite guidate, spettacoli e laboratori a tema “Pierini”, la rassegna promossa per far conoscere Piero Chiara ai più piccoli > Leggi qui

Cardano al Campo: sabato pomeriggio il Parco Usuelli ospiterà due incontri per i bambini con i volontari di Nati per leggere. Incontri gratuiti ma con prenotazione obbligatoria > Scopri come

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Dopo le favole in inglese, francese e spagnolo, qui l’ultima puntata con tre storie in italiano > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

Mamma scegliamo un libro? : in trasferta da Canazei la libraia Laura Orsolini consiglia ai bambini due albi illustrati che raccontano ambienti e cultura delle Dolomiti, tra montagne fantastiche Patrimonio dell’Umanità > Le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

Venegono Superiore: una mattina di gessetti colorati e creatività sabato 10 luglio davanti alla chiesa di Santa Maria con “Madonnari in erba”, iniziativa per bambini dai 5 ai 10 anni > Scopri di più

Varese: la Domenica dello Yak propone un laboratorio teatrale aperto a bambini e famiglie per per riprogettare piazza De Salvo attraverso la narrazione partecipata del terzo episodio di “Tesse e arnie”, con gli architetti del Politecnico di Milano > Qui tutti i dettagli

Legnano: domenica pomeriggio l’Estate al Parco Alto Milanese propone a bambini e famiglie le meraviglie del Ludobus Saturnino, con tanti giochi antichi e di legno, per giocare nel verde > Leggi di più

Malnate: dal 12 luglio parte “Book trailer”, il progetto del Sistema bibliotecario Valli dei Mulini rivolto ai ragazzi dai 12 al 18 anni per cui chi legge un libro e diventa regista, attore o costumista. Le iscrizioni sono ancora aperte > Scopri come

Cassano Magnago: si arricchisce dei Pomeriggi al Bosco la proposta del Bosco dei curiosi, con giochi di teatro tra ombre degli alberi e raggi di sole assieme agli attori di Karakorum il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18 > Come partecipare

Castelnuovo del Garda: ha aperto all’interno di Gardaland il primo Legoland Water Park d’Europa > Qui tutti i dettagli

ESCURSIONI

Val Grande: Ai nastri di partenza la prima edizione del ValGrandeBellezzaFest, 4 giorni di festa, 4 compagnie di circo contemporaneo, 3 marching band, 1 residenza artistica, 9 spettacoli e 2 laboratori di circo per bimbi. Si parte da Cicogna e Cossogno, la prima, “capitale” della ValGrande > Leggi qui il programma completo

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Tradate: riprendono (ma su prenotazione) le aperture domenicali del Centro Didattico Scientifico e dell’Osservatorio Astronomico del Parco Pineta con diverse possibilità di visita e attività per grandi e piccini > Scopri di più

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Altalene: dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” > Leggi l’articolo

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Ceresio: ottimi voti per le acque del Lago Ceresio, pronte ad accogliere le famiglie per i primi tuffi della stagione 2021. Le spiagge più belle e tutto ciò che offre al turista il Lago di Lugano > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

Oasi Zegna: Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura > Qui tutte le info

MAMMA E PAPÀ

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

Per tutti: un tuffo al lago, fumetti, sagre e concerti tra un picnic al tramonto e una visita guidata, il fine settimana si conclude domenica sera con la partita davanti ai maxischermi: scende in campo l’Italia > Cosa fare nel weekend