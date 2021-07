Maxi-centro logistico nel corridoio ecologico? Il Pd di Cassano Magnago chiede chiarimenti

Le manovre da parte del gruppo Zust Ambrosetti per acquisire terreni nella zona tra Fagnano Olona e Cassano Magnago finiscono al centro di un’interrogazione da parte del consigliere comunale Tommaso Police, a nome dei Gruppi Consigliari PD e In Movimento per Cassano.

«Recentemente abbiamo appreso dal quotidiano VareseNews che nella zona tra Fagnano Olona e Cassano Magnago potrebbe sorgere un insediamento logistico tra i due comuni. Nell’articolo è riportato quanto segue “una società di logistica starebbe cercando di acquistare i terreni agricoli nella zona tra Fagnano Olona e Cassano Magnago. Da qualche settimana, infatti, emissari di un grosso marchio del settore stanno provando a rastrellare terreni in quell’area che, circa un paio d’anni fa, è finita al centro di un progetto per un centro logistico da circa 300 mila metri quadri”» – scrive Police nell’interrogazione.

Il consigliere Pd porta, dunque, in aula il dibattito sul progetto di polo logistico «non avendo mai avuto informazioni a riguardo in sede di Commissione Territorio, nella giornata di venerdì 9 luglio abbiamo provveduto a protocollare un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione Comunale delucidazioni a riguardo».

In qualità di consiglieri comunali chiedono all’Amministrazione Comunale se confermano quanto è stato appreso dagli organi di stampa e se sono giunte richieste di operatori per realizzare in quella parte di territorio comunale attività logistico/commerciali.

L’area potenzialmente interessata è facente parte di un corridoio ecologico, «nell’eventualità che le richieste degli operatori dovessero essere portate avanti, vorremmo conoscere la posizione dell’amministrazione comunale in termini di tutela del territorio e preservazione delle aree boschive ed agricole (in quella zona in particolare)».