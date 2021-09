Feste e picnic nell’ultimo weekend di vacanze estive prima di tornare a scuola

Qualche nuvola, sole e tanto divertimento per i bambini in questo ultimo fine settimana di vacanze estive prima di tornare in classe con la riapertura delle scuole lunedì 13 settembre. Le iniziative dedicate alle famiglie tra venerdì, sabato e domenica sono le più disparate, tra feste, giochi in natura e spettacoli per grandi e piccini, anche in notturna.

FESTE

ARCISATE – Due giorni di festa alla Lagozza di Arcisate con L’Arcobaleno di Nichi sabato 11 e domenica 12 settembre. spettacoli comici, di magia, laboratori e animazione per bambini per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Giacomo Ascoli onlus – Leggi l’articolo

TRADATE – A Tradate arriva Agricolando, natura e laboratori per tutti in piazza Mazzini. La manifestazione si svolgerà domenica 12 settembre in piazza Mazzini dalle 9 alle 17,30 – Leggi l’articolo

AZZATE > Tutte le associazioni di Azzate in campo per la festa parrocchiale. Un fine settimana di eventi che coinvolge oltre venti associazioni attive in paese. Musica, buon cibo, spettacoli e giochi per bambini – Il pogramma e come partecipare

FAGNANO OLONA – GORLA MAGGIORE > Spazio Zero Gruppo Giovani e Contrada dei Calimali organizzano per domenica 12 settembre un Picnic in Valle Olona a base di buon cibo con tante attività per bambini – Leggi l’articolo

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – A Montegrino torna la festa contadina. Programma ricco venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre con prodotti a chilometro zero, esposizioni di trattori e uno speciale percorso tra gli animali – Leggi l’articolo

STORIE E SPETTACOLI

ANGERA > Casetta Pop invita le famiglie allo spettacolo di fuoco gratuito “Il Cerchio Magico” di Auriga teatro in programma venerdì 10 settembre alle ore 20.30 presso il parchetto di via Adige > Lo spettacolo

BISUSCHIO > Parte da “Storia di uno” la nuova rassegna teatrale “Impressioni” venerdì sera nel cortile del Teatro San Giorgio dedicata alle emozioni e alle domande di adolescenti e preadolescenti. Dagli 11 anni > Leggi qui

LURATE CACCIVIO > Lo spettacolo per bambini e famiglie “Il Frigo magico” di Progetto Zattera Teatro anima il parco della biblioteca sabato 11 settembre alle ore 17.30. Evento gratuito con prenotazione > Leggi l’articolo

GIOCHI IN NATURA

INARZO > Piccoli detective si sfidano domenica in Palude Brabbia con Bussole e impronte, la gara di orienteering per famiglie proposta da Lipu per il pomeriggio di domenica 12 settembre > Scopri di più

TRADATE > Un pomeriggio di porte aperte domenica al Centro Didattico del Parco Pineta per esplorare sentieri e giochi in natura > Leggi di più

STORIE

TRADATE > Il weekend al Parco Pineta parte con un picnic sotto le stelle dedicato a miti e leggende del cielo australe venerdì 10 settembre alle 20.30 seguito dall’osservazione di Giove, Saturno e altri astri con i telescopi dell’Osservatorio > Come partecipare

BESOZZO > Sono 23 le opere d’arte che illustrano la favola d’arte “Con Kandinskij nei paesi della fantasia” inventata dalla nonna ed ex docente Angela Fiegna per avvicinare i bambini al mondo dell’arte > Guardala

LABORATORI

VENEGONO INFERIORE > La nuova biblioteca festeggia l’inaugurazione con un pomeriggio di openday aperto alle 14.30 dal laboratorio di scrittura creativa di paura rivolto ai ragazzi dai 10 ai 17 anni tenuto da Laura Orsolini > Qui tutte le informazioni

LEGNANO > Domenica 12 settembre il parco dedica il pomeriggio a Ricliclando: laboratori e spettacoli per bambini sul tema del riciclo > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPA’

VARESE-GALLARATE > Vaccinazioni anti covid per le donne in gravidanza e allattamento con accesso diretto, senza prenotazione, nel fine settimana nei centri vaccinali di Schiranna e Malpensa Fiere > Scopri i dettagli

MALNATE > La serata con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai intitolato “Crescere durante e dopo il Covid” è organizzato per martedì 14 settembre (ore 20,45) all’aula magna delle scuole medie > L’articolo

PER TUTTI > C’è ancora voglia d’estate e tante sono le iniziative tra cultura, natura e solidarietà. Escursioni, feste contadine e musica per tutti i gusti in questo fine settimana settembrino > Cosa fare nel weekend