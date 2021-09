Maltempo e allagamenti non fermano il centro vaccinale della Schiranna

Domenica difficile per gli operatori e i volontari del centro vaccinale della Schiranna a Varese alle prese, ancora una volta, con i disagi creati dal maltempo. L’acqua ha invaso una delle due tende costringendo i sanitari e gli amministrativi a spostarsi velocemente nell’altra tenda. Alcune persone che si erano autopresentate sono state invitate a ritornare a causa dei disagi.

Sono stati , comunque, 1326 i vaccini somministrati in tutto dall’azienda nella giornata di ieri. Niente a che vedere con i ritmi della primavera scorsa, ma ancora un elevato numero di persone che si presenta o per ricevere la prima dose ( ieri sono stati 812) o per completare il ciclo ( 514 richiami).

Le due linee di Schiranna e quella di Rancio Valcuvia definiti “hub massivi” resteranno in funzione almeno fino a fine ottobre, con la speranza che le tensostrutture reggano l’arrivo dell’autunno. Il termine ultimo di operartività, al momento, è previsto per fine ottobre: considerare una proroga ulteriore fino all’inverno potrebbe essere davvero molto complicato.

Da questa mattina, però, è iniziata una nuova fase con le terze dosi per quei cittadini ritenuti particolarmente fragili. Si tratta di un nuovo richiamo necessario a garantire una copertura sufficiente. Sono circa 200, in provincia di Varese, le persone che quotidianamente saranno convocate ( non occorre prenotarsi) nei centri vaccinali della Schiranna e negli ospedali di Angera, Tradate e Gallarate.

Da metà ottobre, se dal Commissario Figliuolo arriverà il via libera, inizierà la fase del terzo richiamo per ristabilire un’adeguata copertura anticorpale per la popolazione più anziana: prima ospiti delle RSA e poi gli over80.