Allo spazio Lavit la lectio magistralis di Maurizio Galimberti

Fujifilm Italia presenta Maurizio Galimberti in una lectio magistralis, un incontro a tutto tondo con l’artista e il fotografo: paradigma e creatività, lavori di ieri e di oggi per una riflessione sulla fotografia istantanea

Maurizio Galimberti Lectio Magistralis

venerdì 22 ottobre 2021 ore 21:00

presso lo Spazio Lavit

via Uberti 42 – Varese

Il fotografo e instant artist di fama internazionale incontrerà il pubblico presso Spazio Lavit di Varese, venerdì 22 ottobre alle ore 21. L’incontro è gratuito aperto al pubblico sino a piena capienza, in accordo con la normativa vigente in materia di Covid.

Galimberti racconterà di sé, del suo occhio fotografico, della sua personalissima tecnica di manipolazione dell’immagine, per scomporla e ricomporla in mosaico, significante che rimanda a un significato che si fa pieno e molteplice. Un racconto, autentico in cui l’arte è al servizio dell’uomo e l’uomo ha il compito di tradurla per renderla linguaggio per tutti. Partendo dai suoi lavori storici degli anni ’90 e 2000, Galimberti focalizzerà quanto la sua continua ricerca si basi sull’esplorazione della fotografia istantanea e di come il sodalizio con FUJIFILM e la gamma instax e GFX, dal 2017 abbiano contribuito alla sua sperimentazione.