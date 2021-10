Investimento pedone a Ghirla, chiusa la strada della Valganna

La strada della Valganna, che fa parte della statale 233 “Varesina”, è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 65 nella frazione di Ghirla, nel territorio comunale di Valganna.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, un pedone è stato investito e prontamente soccorso. L’uomo, un settantenne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, quindi in gravi condizioni, per un trauma all’addome e la frattura a una gamba.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del Sos di Cunardo, l’automedica e i carabinieri.

(Ultimo aggiornamento: 12.40)