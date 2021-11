L’associazione Caos è dalla parte delle donne anche con consulenze legali

Tutela legale alle donne che si trovano in difficoltà. È un nuovo servizio che l’associazione Caos, centro di ascolto donne operate al seno, offre grazie a un gruppo di avvocatesse.

«Il ‘ben-essere’ non è il benessere…..è lo star bene inteso come uno stato della mente, un modo felice di vivere e di relazionarsi – spiega la presidente di Caos Adele Patrini – Questo rientra nella mission dell’Associazione CAOS, dedicata all’universo femminile, ed al suo ben-essere.

Siamo in costante cammino con energia , creatività e passione per sostenere le donne nella profonda consapevolezza che l’attenzione alla persona sia il punto da cui partire per fare prevenzione sociale , non solo sanitaria.

Doveroso è il mio ringraziamento al team che ha permesso la realizzazione di questo progetto ed a tutte le donne che si vogliono bene!»

Professionisti legali del comitato tecnico scientifico dell’associazione offrono consulenze preliminari gratuite, su appuntamento, per sostenere e consigliare le donne e le loro famiglie.

Consigli nei seguenti ambiti:

tutela civile,

tutela del lavoro,

tutela del consumatore

tutela famigliare e della persona

tutela penale

tutela risarcitoria

Per accedere al servizio di consulenza è possibile scrivere una email a tutelalegalecaos@gmail.com o telefonare al nr 371 4781275