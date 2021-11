Test HIV e cioccolata calda: in piazza a Varese si lotta ancora contro l’Aids

Sabato 4 dicembre dalle 14 alle 20 in Via Marconi a Varese test HIV e cioccolata calda in piazza.

È l’iniziativa che avrà luogo in occasione della giornata internazionale per la lotta all’AIDS e che vede coinvolte cinque realtà: Arcigay Varese, Clan “Hanta yo” del gruppo Scout A.g.e.s.c.i. Tradate 1, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Varese, Discobus, SISM Sezione di Varese.

Per l’occasione, oltre ai test, ci saranno quiz per mettere alla prova i passanti sulle conoscenze relative alle infezioni sessualmente trasmissibili e saranno distribuiti preservativi nonché materiale informativo.

L’iniziativa parte dell’assunto che conoscere al più presto il proprio stato sierologico permette di identificare prima l’HIV e quindi di iniziare una terapia: ad oggi, avere l’HIV significa avere un’aspettativa di vita comparabile alle persone sieronegative.

Inoltre, le persone con HIV che assumono correttamente la terapia non trasmettono il virus grazie al principio U=U (undetectable = untransmittable): in pratica le persone sieropositive in terapia che hanno una carica virale non rilevabile da almeno sei mesi non trasmettono il virus.

Chiunque può contribuire alla giornata scegliendo di donare un test HIV direttamente online e pubblicando sulla “bacheca virtuale dei donatori”.