Giuseppe Martignoni commissario di Fratelli d’Italia a Varese

Il coordinatore provinciale di FdI Andrea Pellicini ha provveduto a nominare il commissario del partito per la città di Varese nella persona di Giuseppe Martignoni, attuale responsabile provinciale degli enti locali. Il commissariamento è relativo sia al circolo territoriale, sia al circolo ambientale “Tricolore”.

Martignoni, in un termine indicativo di due mesi, avrà il compito di impostare una squadra che vada «oltre le brillanti individualità varesine». Dopodiché verrà individuato di comune accordo il responsabile che guiderà il partito in città sino alle prossime elezioni politiche e regionali.

«Non si tratta affatto di un provvedimento punitivo – scrive in una nota stampa Pellicini – ma di un intervento ad adiuvandum al fine di uscire da dinamiche più personali che politiche. Martignoni è la persona più adatta, per esperienza e capacità, per affrontare e risolvere positivamente la situazione e rilanciare l’azione del partito.