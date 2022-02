Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 4, 5 e 5 febbraio

Torna il mercato di Slow Food a Varese e la festa degli agricoltori a Gorla Maggiore. A Brusimpiano la giöebia si festeggia con i sapori della tradizione mentre diversi sono gli itinerari per chi ama la natura. E poi c’è la finale del Festival di Sanremo. Ecco gli eventi del weekend.

EVENTI

VARESE – Il Mercato della Terra di Slow Food torna in piazza Repubblica. Il Mercato della Terra torna in città il 4 febbraio dalle 9 alle 15, per il consueto appuntamento di ogni primo e il terzo venerdì del mese – Tutte le informazioni

VARESE – Bosto si prepara a celebrare Sant’Imerio, il martire di Varese. Il santo si festeggia il 4 febbraio. Nel weekend del 5-6 una serie di eventi e la messa con la tradizionale benedizione dell’olio di Lago di Sant’Imerio – Tutte le informazioni

VARESE – “Commemor-Azione”, un sabato in piazza a Varese per i nuovi desaparecidos. Sabato 5 febbraio, dalle 14 alle 19, Rete Varese Senza Frontiere organizza l’evento “Commemor-Azione, marcia per i nuovi Desaparecidos”. L’evento si terrà in Piazza del Podestà a Varese – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Torna la festa degli agricoltori a Gorla Maggiore, amore per la tradizione, pensando alla sostenibilità. Il 6 febbraio tornerà a Gorla Maggiore la “Festa degli agricoltori”: in programma la benedizione dei trattori e un approfondimento sul tema della sostenibilità nell’agricoltura moderna, grazie alla testimonianza di agricoltori locali – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE –Musica folk, Lisanza e le passeggiate in bicicletta: cosa fare a Sesto Calende nel weekend. Nel Basso Verbano temperature miti ma senza sole da venerdì 4 a domenica 6 febbraio. Un’occasione per scoprire le perle nascoste della città tra il fiume Ticino e Lago Maggiore – Tutte le informazioni

VARESE – Un’altra Candelora senza eventi ma la tradizione della “benedizione del pancione” a Varese resiste. La tradizione è conservata con le celebrazioni dedicate in parrocchia e il santuario della Schiranetta aperto per la visita personale. Benedizione delle gestanti in parrocchia a Casbeno domenica 6 – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – A Brusimpiano la giöebia si festeggia con i sapori della tradizione. Venerdì 4 febbraio, a partire dalle 19, trippa da asporto al salone d’incontro con la Società di mutuo soccorso – Tutte le informazioni

TRADATE – Nelle scuole dell’Istituto comprensivo Galilei di Tradate si festeggia la Giornata dei calzini spaiati. il Comitato genitori ha indetto un concorso fotografico per ricordare la singolare giornata che cade il primo venerdì del mese di febbraio e che vuole essere un invito alla valorizzazione della diversità – Tutte le informazioni

GAVIRATE – I genitori di Gavirate premiano i calzini spaiati più originali. Mamme e papà invitano ad aderire alla Gionata dei calzini spaiati Venerdì 4 febbraio indossando e condividendo i propri calzini diversi – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

AL CINEMA NEL WEEKEND – Al cinema a Varese e nel Varesotto: i film da vedere il 4,5,6 febbraio. Nel primo fine settimana di febbraio 2022 le pellicole di qualità non mancano, dalla commedia a film e documentari sull’attualità. Ecco cosa vedere – Tutte le informazioni

GALLARATE – Una e cento donne: Lella Costa porta in scena l’inventiva femminile. Alle Arti lo spettacolo Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, una galleria di storie di donne creative, dal medioevo a Raffaella Carrà. L’omaggio a don Alberto: “Era una gioia e un privilegio parlare con lui” – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Sul palco del Teatro di Varese arriva il progressive rock dei Jethro Tull. Imperdibile appuntamento sabato 5 febbraio per gli amanti del progressive rock. Alle 21, sul palco del Teatro di Varese saliranno i Jethro Tull, band inglese ancora guidata da Ian Anderson – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – A Viggiù il Concerto di Ringraziamento della Filarmonica Puccini. Domenica 6 febbraio alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, si esibirà la Filarmonica Puccini 1822, diretta dal M° Irene Guerra. Ingresso libero con green pass e mascherina FFP2 – Tutte le informazioni

VARESE – Angelo Branduardi porta “Il cammino dell’anima” al Teatro di Varese. Branduardi sarà a Varese venerdì 4 febbraio alle 21, con il concerto che riprende interamente l’album omonimo – Tutte le informazioni

MUSICA – Morgan racconta Mia Martini tra gli “Icaro” del rock. È dedicato alla grande artista, scomparsa a Cardano al Campo nel 1995, il nuovo episodio del podcast narrato da Morgan e scritto dalla giovane autrice malnatese, Martina Marasco – Tutte le informazioni

NATURA E TURISMO

VARESE – Una passeggiata con Legambiente per scoprire il valore delle aree umide. L’appuntamento è per domenica 6 febbraio, alle 10. La passeggiata è organizzata in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 Febbraio ed è aperta a tutti (su prenotazione) – Tutte le informazioni

MALNATE – Giornata Mondiale delle Zone Umide, un weekend di attività con Legambiente tra Malnate e la Valle del Lanza. Sabato 5 febbraio giornata di manutenzione per i Mulini di Gurone, domenica 6 passeggiata da Bizzozero al Plis del Lanza – Tutte le informazioni

BIELMONTE – Speciale febbraio a Bielmonte: dagli sci alla natura le proposte dell’Oasi Zegna. Tante iniziative e proposte convenienti per vivere a pieno la montagna e gli sport invernali nel cuore sciistico dell’Oasi Zegna – Tutte le informazioni

TURISMO – Mondonico: un piccolo borgo della Valganna tutto da scoprire. Mondonico, frazione del comune della Valganna, un borgo tutto da scoprire e con una stupenda vista sulle valli della provincia di Varese – Tutte le informazioni

NATURA – 5 itinerari cicloturistici a Varese e provincia. Ma dove vai bellezza in bicicletta? Non lo sai? Te lo consigliamo noi. Ti proponiamo 5 itinerari cicloturistici a Varese e provincia per farti scoprire il territorio e mantenerti in forma – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Da Sesto Calende a Pavia a piedi e in bici. Novanta chilometri in sicurezza dentro il parco del Ticino, lungo canali, navigli, il fiume azzurro e la Via Francisca del Lucomagno. Un percorso immerso nella natura, nell’arte e nella storia – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Cosa vedere a Sesto Calende: dall’Abbazia di San Donato alle passeggiate sul lungofiume. Una terra di cielo e di fiume, ricca anche di verde e di storia. Sesto Calende si trova in una posizione strategica, dove il Ticino e il Maggiore si incontrano. Ecco cosa vedere lungo le rive del Fiume Azzurro – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Sant’Apollonia e il mal di denti: una visita speciale al Sacro Monte. Dall’antico dipinto in cripta ai reperti osteologici del Museo Baroffio: il 6 febbraio le famiglie scoprono la protettrice dei dentisti – Tutte le informazioni

VARESE – Gli scarti diventano arte: a Varese una mostra in Sala Veratti. La mostra potrà essere visitata dal 5 al 20 febbraio dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 17; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Fino al 26 febbraio 2022 alla scoperta di Branda Castiglioni con le opere che lo raffigurano, i documenti che lo raccontano – – Tutte le informazioni

CASSARATE DI LUGANO – Real Bodies: alla scoperta del corpo umano. Una mostra molto adatta ai bambini, soprattutto se accompagnati da adulti preparati e curiosi. Interessantissima, richiede un pizzico di apertura mentale – Tutte le informazioni

LIBRI

LA RECENSIONE – “Gli angeli della casa”, il mystery di Silvio Raffo indaga nell’inconscio dell’uomo. La recensione di Emiliano Pedroni del libro pubblicato dal poeta, traduttore, saggista e drammaturgo – Tutte le informazioni