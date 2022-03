Il kit di benvenuto ai bambini ucraini preparato dagli studenti della scuola Settembrini

Un sacchetto per ogni bambino decorato con i colori della pace e dentro ogni sacchetto quaderni, penne, colla pastelli colorati e altro materiale scolastico. Sono i “Kit di Benvenuto a Varese” preparati in questi giorni a scuola dagli alunni della Settembrini di Velate, per essere regalati ai bambini ucraini che arrivano in città.

L’idea è stato proposta dai genitori e subito accolta dalla coordinatrice di plesso, maestra Teresa, e da tutti gli insegnanti della primaria che hanno proposto il lavoro in orario a scolastico a tutti i loro studenti, dalle prime alle quinte.

Galleria fotografica kit di benvenuto per i bambini ucraini 4 di 14

«Singolarmente noi genitori in questi giorni abbiamo in qualche modo contribuito alla solidarietà per il popolo ucraino, chi partecipando alle raccolte di materiale in città, chi facendo donazioni a Caritas o Croce Rossa per il lavoro sul campo – racconta Mario Petitto, presidente dell’associazione Genitori Settembrini – Volevamo però coinvolgere in prima persona i bambini in gesti concreti di solidarietà perché potessero anche loro aiutare direttamente i bambini che scappano dalla guerra».

Da qui l”idea dei Kit di benvenuto, sostenuta anche dalla preside del IC Varese 3.

I genitori hanno procurato i sacchetti di carta da decorare e del materiale scolastico di uso comune, suddiviso per fasce di età in base alle diverse necessità). I bambini a scuola hanno decorato i sacchetti con messaggi e disegni di pace e solidarietà, per poi riempirli con del materiale scolastico, alcuni inserendo anche qualche giocattolo e altri pensierini. Bambini felici di poter fare qualcosa di utile e di positivo in questo contesto di cui percepiscono tutta la gravità.

Nei prossimi giorni i sacchetti creati dai bambini saranno consegnati in parte alla segreteria della media Vidoletti, per l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi ucraini che frequenteranno l’IC Varesse 3, e in parte, in accordo con gli assessori Roberto Molinari (Servizi sociali) e Rossella Dimaggio (Servizi educativi), saranno invece portati al centro NAI di via Bixio, frequentato da tutti i bambini stranieri appena arrivati a Varese per imparare i primi rudimenti della lingua italiana per poter iniziare a comunicare