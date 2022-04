Una “Festa di primavera” ai Miogni per stare accanto a papà

La direzione della Casa Circondariale di Varese organizza una “Festa di primavera” per favorire l’incontro di alcune ore tra i figli minori accompagnati dalla mamma o da un parente e i papà detenuti.

L’evento si terrà il pomeriggio del 7 aprile e rientra nel progetto “Sistema Spazio Giallo in rete”, progetto fortemente voluto per il carcere cittadino dall’Associazione “Bambinisenzasbarre”di Milano e dalla “Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione” di Varese.

Ideato da “Bambinisenzasbarre”, lo “Spazio giallo” è un luogo fisico e mentale dedicato a bambini, preadolescenti e adolescenti e ai loro accompagnatori (soprattutto le madri). (nella foto lo spazio riservato ai bambini nella casa circondariale)

La direttrice della Casa Circondariale di Varese Carla Santandrea e il responsabile dell’Area Pedagogica Domenico Grieco, dopo la festa natalizia per i nuclei familiari (e in particolare per i bambini), hanno pensato di realizzare una seconda iniziativa in occasione della nuova stagione, con un evento tutto dedicato

ai bambini e all’incontro col padre.

Alle 14.30 le famiglie saranno accolte nella sala colloqui dell’Istituto dalla Responsabile della “Co.l.c.e.” Sonia Caronni e dalle operatrici Alessia Boldetti e Barbara Villa, che collaborano con l’Istituto su vari progetti.

Una volontaria Daria Giuseppina Banchieri terrà impegnati i bimbi con piccoli lavori creativi realizzati con la creta.

A seguire ci sarà un rinfresco dolce e salato che sarà realizzato da alcuni detenuti che hanno esperienza di panificazione pasticceria che saranno coordinati dal volontario Virginio Ambrosini.

Ai bambini verranno poi donate dalla “Casa Solidale del giocattolo” di Varese alcune uova di Pasqua.

«Questa festa vuole essere la seconda di una serie di eventi dedicati ai genitori e ai bimbi, ma soprattutto un nuovo modo di vedere, pensare e costruire il carcere maggiormente a misura di bambini – spiega la direttrice- . Così si rinsaldano i legami genitoriali spezzati dalla detenzione, cercando di mitigare l’allontanamento dai nuclei familiari dei papà».