Al Teatro Duse di Besozzo con il blues di Alex Haynes

Nuovo appuntamento con la rassegna Blues a Besozzo. Il 21 maggio arriva sul palco del Teatro Duse Alex Haynes, chitarrista e cantante definito come “Una delle migliori voci blues d’Inghilterra”.

Alex comincia a suonare blues acustico e folk nel nord dell’Inghilterra, Leeds e Newcastle. Dopo essersi trasferito nella capitale, a Gennaio 2011 esce col suo EP di debutto “Last Train”. Seguito poi da ‘Bandit Blues Motel’ nel dicembre 2014,e ‘Howl’ del 2018. Dotato di una calda voce soul e una grande tecnica alla chitarra, si rifà ai grandi padri Howlin’ Wolf e John Lee Hooker ma anche ai primi Fletwood Mac di Peter Green e ai Dr.Feelgood senza tralasciare di ammiccare a produzioni più moderne in stile Black Keys. Alternando potenza e ruvidezza a passaggi più raffinati ci porta nel suo personale mondo musicale con classe e intensità.

Alex si esibisce regolarmente non solo a Londra e in UK, ma anche ad Amsterdam, Vienna, Mosca fino a toccare Belgio e Svizzera. Ha suonato in manifestazioni di prestigio quali l’Astoria (in supporto per gli Alabama3), Bush Hall anche con Oh Ruin (come supporto ad Alberta Cross), in numerosi Festival in UK e per il Moseley Folk Festival.

Sabato 21 maggio – ALEX HAYNES & THE FEVER

TEATRO DUSE – Besozzo(VA) Inizio concerto ore 21.30

Ingresso 15€ intero – 12€ ridotto (Soci COOP, soci Black & Blue)

Informazioni e prenotazioni presso Musical Box Besozzo tel. 0332 770479 mail: musicalbox.besozzo@gmail.com. Evento organizzato da Black&Blue, in collaborazione con Comune di Besozzo.