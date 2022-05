La Girometta d’Oro alla Polha di Varese

La Girometta d’Oro di Varese, il premio della Famiglia Bosina, è stata conferita alla Polha. L’associazione polisportiva varesina, quest’anno celebra i suoi primi quarant’anni di attività ed è stata premiata nella mattina di domenica durante la tradizionale cerimonia che si è svolta in Salone Estense. Il conferimento è stato uno dei momenti più sentiti della festa di San Vittore che si celebra in città.

“Il premio è stata una sorpresa per noi – ha dichiarato la presidentessa Daniela Colonna Preti -. Sono felice che la città e la Famiglia Bosina riconoscano l’operato della nostra associazione».

Costituita il 13 marzo 1982, questa realtà, rappresenta una voce importante del territorio, del mondo sociale e dello sport. “L’attività dell’associazione spazia dall’atletica leggera alla boccia parolimpica, dall’handbike al kayak, dal nuoto al para ice-hockey, dal para snowboard al sitting volley e al tennis tavolo. L’obiettivo principale – è stato ribadito durante la premiazione – dell’associazione non è quello di sfornare campioni ma di avviare allo sport bambini e ragazzi disabili: in questo spazio un’associazione come la Polha può fare la differenza, aiutandoli ad apprendere uno stile di vita sano e positivo, aumentando nel contempo la loro autostima”.

