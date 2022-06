“Una vita per due mondi” in scena al Salone Estense

Mercoledì 15 giugno concerto dedicato a Gian Carlo Menotti. Un viaggio sulle orme del Maestro attraverso narrazione, musica, canto e immagini. Ecco come prenotare

“Una vita per due mondi”: mercoledì 15 giugno, a Varese, al Salone Estense un concerto dedicato a Gian Carlo Menotti. Un viaggio sulle orme del Maestro attraverso narrazione, musica, canto e immagini. Uno spettacolo che parla di ispirazione e di amore.

Lo spettacolo è andato in scena in première al “Festival dei Due Mondi” a Spoleto 2011 per celebrare il centenario della nascita del grande compositore.

Straordinaria partecipazione di: Francesca Patane’ – Soprano, Marco Chingari- Baritono, Fabio Bagatin – Pianista, direttore d’ orchestra.

Testo e regia: Silvia Priori e Roberto Gerbolès

L’evento è organizzato nell’ ambito di Varese Estense Festival Menotti in collaborazione con Cadegliano Festival – Piccola Spoleto.

Ingresso: € 15

Ridotto a € 10 con prenotazione a info@teatroblu.it 345 5828597