Il grande jazz sotto l’antico tiglio di Orino

La grande musica all’ombra del grande tiglio in un posto incredibile nella meravigliosa Orino, in Valcuvia.

«Oltre ad offrire musica per tutti i gusti, un altro obiettivo importante della rassegna MusiCuvia è quello di creare l’opportunità di scoprire i posti di Valcuvia sempre diversi. Quindi la sua gamma di luoghi include chiese, ristoranti, parchi, conventi anche il cortili e giardini. Da qui, il concerto di questo venerdì dall’OhFly Saxophone Quartet si svolge all’ombra dell’albero più famoso di Orino, il tiglio secolare vicino al cimitero, con un programma di brani di Bach, Bozza, Pierné, Whitlock, Nagao e Morricone – una gamma che abbraccia il serio, lo spensierato e tutto il resto in un ambiente creato dalla natura», spiega Andrew Jolliffe, organizzatore dell’evento.

OHFLYSaxophone Quartet

Saxofono Soprano: Filippo Oggionni

Saxofono Contralto: Sofia Sabadini

Saxofono Tenore: Lorenzo Peccedi

Saxofono Baritono: Camilla Borgnino





OHFKLY SAXOPHONE QUARTET nasce dall’incontro di quattro giovani studenti della classe di Saxofono del Maestro Franco Brizzi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como. L’esigenza che li accomuna è il volersi esprimere attraverso la musica, in un periodo in cui è difficile esibirsi davanti ad un pubblico. La formazione, composta dalle principali estensioni dello strumento, saxofono soprano, saxofono contralto, saxofono tenore e saxofono baritono, permette di portare in esecuzione non solo brani di repertorio, ma anche trascrizioni più celebri riarrangiate appositamente per quartetto di sax. Il repertorio spazia dalla musica classica, alla musica moderna e ai grandi classici jazz. Il debutto è avvenuto durante la stagione musicale MusiCuvia 2021. Nel 2022 si esibisce presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como con un concerto intitolato “Risveglio in quartetto di saxofoni”. Lo stesso anno apre la stagione musicale “Un anno in musica 22” del Conservatorio di

Como presso l’Auditorium di San Fermo. Durante l’estate prende parte alla stagione musicale MusiCuvia 2022.

L’OhFly saxophone quartet è l’occasione per apprezzare le potenzialità e le diverse sfumature timbriche di uno strumento versatile e affascinante come il saxofono!