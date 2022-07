Tra musica e viaggi: “Strada facendo” in scena a Cardano al Campo

Una busta con all’interno un foglio di tutti i comuni dell’Italia settentrionale, uno zaino ben capiente e partire all’avventura (rigorosamente in autostop): da una storia vera è nato un picaresco diario e successivamente uno spettacolo vivace in grado di coinvolgere il pubblico.

Appuntamento a sabato 30 luglio, alle 21.30, con lo spettacolo “Strada facendo ” che si terrà in piazza Ghiringhelli a Cardano al Campo (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà in sala consiliare S.Pertini via verdi 2). Il progetto è a cura della onlus La Manifattura.

Attraverso il viaggio in Italia gli spettatori assaporeranno le storie delle persone in un paese solidale ma anche amorale, fra attese e regali, scorci e sfregi, dove si scopre che la salvezza c’è: in un’aurora violacea, nell’umanità di uno sguardo, nella fiducia che ci sono strade da percorrere ancora, uguali a ieri e diverse da domani.