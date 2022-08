Gemonio fa festa con una hamburgerata al parco di via Curti

Festa golosa di fine estate a Gemonio dove – sabato 3 settembre – si terrà la prima edizione di una hamburgerata organizzata negli spazi del centro polivalente di via Curti, nei pressi di scuole e impianti sportivi.

“Gemonio Burger” è organizzato dallo stesso gruppo di volontari (“Comitato Feste Gemonio”) che nello scorso dicembre realizzò una serie di eventi natalizi e si terrà in collaborazione con le associazioni del paese.

L’evento prenderà il via alle ore 18 e prevede come piatto forte del banco gastronomico l’hamburger di manzo di primissima scelta guarnito con una serie di altri ingredienti che ognuno può aggiungere al proprio panino: dal formaggio alle verdure, dal bacon alle salse. In accompagnamento le patatine fritte, la birra e – per concludere – il gelato.

Oltre al lato “mangereccio” però, “Gemonio Burger” propone tanto altro: il mago Arty con i suoi spettacoli di magia per grandi e piccini, il truccabimbi, le sculture di palloncini, la babydance, alcuni gonfiabili e la possibilità di scattare foto con Bing e con i Minions.

Inoltre, a partire dalle ore 21, l’appuntamento diventerà anche musicale grazie al dj set curato da Radio Village Network che proporrà un repertorio per tutte le età.