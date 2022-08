Mondiali di canottaggio, la risposta del Pd alle critiche di Monti

In risposta al consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, che alla vigilia dei Campionati del Mondo di canotaggio ospitati nella nostra città aveva commentato una presunta data sbagliata riportata sui manifesti pubblicitari dell’evento e criticando la capacità attrattiva dell’iniziativa, si sono espressi il consigliere Dem Giacomo Fisco e il segretario cittadino del PD Luca Carignola: “70mila i pernottamenti a livello provinciale e una crescita del 12% rispetto al 2019. Oltre 5mila turisti in più solo a Varese. E tutto questo nonostante la cattiva pubblicità fatta al nostro territorio dal consigliere leghista Monti”.

“Come al solito i leghisti non ne azzeccano una – affermano i due Dem in una nota per la stampa – Presi dall’ansia elettorale e propagandistica di criticare tutto e tutti finiscono sempre per essere smentiti dai fatti di chi lavora per il bene comune. Come dimostrano i dati riportati oggi dalla Camera di Commercio di Varese, i Campionati del Mondo di canottaggio sono stati un grande successo, sia sportivo che turistico, e questo anche grazie all’ottima organizzazione da parte del Comitato e del Comune di Varese. Solo a Varese nella settimana dei campionati ci sono stati 15.600 pernottamenti con un saldo positivo rispetto al 2019 di oltre 5000 persone. Ma il dato più significativo è che questi turisti hanno detto di aver apprezzato la città e di voler tornare”.