Sorpresa: Giuseppe Redaelli sbarca sui social

E’ presidente di alcune delle associazioni più amate e prestigiose di Varese e oltre, dai Monelli della Motta all’associazione culturale Varesevive, dall’AC Varese all’autodromo di Monza. Inoltre, è a capo di una delle aziende storiche della città, che fa cultura da quasi cent’anni, la Tipografica Varese.

Giuseppe Redaelli è una vera istituzione in città, persona notissima in molti ambienti: ma, certamente, non sulla “piazza” dei social network. Nessuno, fino ad ora, poteva nemmeno immaginarlo nel flusso dei tramonti di Instagram o coinvolto nel chiaccericcio di Facebook.

Fino ad ora: perchè nella giornata di venerdì 2 ha fatto capolino nel più famoso social network del mondo la pagina “Giuseppe Redaelli“.

Ancora scarna di contenuti, fino ad ora ha aggiornato la sua foto di copertina e quella del profilo, e contiene un solo post, che linka l’articolo di Varesenews dedicato ai cento anni dell’autodoromo di Monza, di cui è presidente:

Per ora non ci sono altri indizi su quali saranno i contenuti della pagina: non resta perciò altro da fare che seguirla, per scoprirlo.