Un sabato da maghetti in centro a Gallarate

Un sabato tutto per i bambini, nel centro storico di Gallarate: è la giornata da maghetti in programma il 3 settembre. I bambini si potranno divertire accompagnati da animatori professionisti, mentre i genitori potranno godersi le attività del centro e lo shopping tra attività gallaratesi.

Saranno sette gli animatori professionisti che, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, accompagneranno i bambini in un tour per il centro. Ogni bimbo avrà per sé una coppa della propria “casata” da indossare e una “mappa del Malandrino” che indicherà i luoghi dei giardini magici e che sarà anche un gadget ricordo della giornata

Ci saranno i laboratori di pozioni, quello di divinazione e rune antiche, quello di incantesimi.

Ci sarà anche il gonfiabile per i più piccoli.

Il punto di partenza è davanti alla chiesa di San Pietro, in piazza Garibaldi. Il percorso totale dura un’ora. Ogni venti minuti parte un “giro”.

«I bambini più piccoli saranno accompagnati dai genitori, mentre i più grandicelli potranno essere affidati agli animatori: i genitori potranno così godersi un’ora di shopping nel nostro centro storico» dice Rocco Longobardi, del Distretto del Commercio.