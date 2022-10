A Gemonio si celebra “sua maestà” la polenta

La 12a edizione della Festa della Polenta organizzata dalla Pro Loco si terrà domenica 16 al centro polivalente di via Curti: ecco i contorni a disposizione

È uno dei grandi classici della cucina del nostro territorio e domenica prossima, 16 ottobre, sarà celebrata come le si conviene: da protagonista di una festa a lei dedicata. Gemonio si appresta infatti a “santificare” la polenta che sarà preparata e servita con una serie di contorni grazie alla Pro Loco, nell’area feste di via Curti.

I partecipanti – non è necessaria la prenotazione – oltre alla polenta potranno scegliere tra diversi contorni: brasato con funghi, cervo, cinghiale o gorgonzola. I piatti saranno serviti ai tavoli del centro polivalente a partire dalle 12,30.

Chi preferisce effettuare l’asporto lo potrà fare tra le ore 11,30 e mezzogiorno; anche in questo caso non è richiesta la prenotazione ma chi sceglie questa formula dovrà presentarsi munito dei contenitori necessari per ritirare il cibo.

La Festa della Polenta è ormai diventata una tradizione: quella del 2022 è infatti la 12a edizione della manifestazione, sempre coordinata dalla Pro Gemonio.