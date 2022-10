L’inaugurazione di Tempesta chiude YakAround con una festa in piazza De Salvo a Varese

L’evento domenica 9 ottobre in piazza de Salvo a partire dalle ore 11.30 fino alle 19 con momenti conviviali, spettacoli e un laboratorio all’aperto per completare la nuova installazione

La rigenerazione urbana era tra gli obiettivi espliciti di YakAround, il progetto di teatro strettamente legato al territorio e orientato alla trasformazione, di cui sono stati protagonisti, assieme a Spazio Yak e a Karakorum teatro, anche le quartiere Bustecche e il Politecnico di Milano. Due anni di attività che hanno portato all’inaugurazione di Tempesta, la nuova installazione di piazza De Salvo che sarà svelata al pubblico con una festa, domenica 9 ottobre, dalle 11.30 alle 19 in piazza de Salvo.

Un evento in cui pubblico e residenti, famiglie e i bambini, sono invitati a partecipare attivamente completando con i loro colori l’installazione in un grande laboratorio all’aperto.

Cuore del rione Bustecche, piazza De Salvo si è completamente trasformata, ed è ora di inaugurarla insieme!

Il gran finale del percorso iniziato con YakAround arriva ad un vero punto di svolta, con l’inaugurazione della nuova, grande struttura che caratterizza la piazza della Piramide, creata in collaborazione con il comune di Varese, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e la Cooperativa BPlano.

Una grande festa per tutti, dove si leggeranno storie e si faranno laboratori, e dove le installazioni artistiche diventeranno arredi urbani a disposizione di chi vive la piazza!

Di seguito il programma

ore 11.30: Inaugurazione di “Tempesta”

Tempesta è una nuova struttura pubblica in Piazza de Salvo.

Ci sarà il saluto delle autorità e di Stefano Beghi – direttore di Karakorum Teatro e breve presentazione dell’opera a cura dell’opera a cura di Anna Moro – Politecnico di Milano.

Taglio del nastro e brindisi

ore 12.30: Pic-nic di quartiere

ore 15.00: coloriamo Tempesta insieme

Le famiglie sono invitate a concludere insieme l’opera colorandone alcune parti

ore 16.00: Merenda insieme

ore 16.30: Le voci nella tempesta

Breve performance per un attore e uno spettatore

ore 17.30: Aperitivo

Momento conviviale in collaborazione con La Cucina di Altamura e musica live a cura del trio “Le Rose di Maggio”

Per ragioni organizzative solo l’aperitivo è su prenotazione (a questo link) e assicurarsi così la box con Panzerotto | Trancio di focaccia | Taralli e salame o paninetto al salame misti | Bibita – birra – bicchiere di vino al costo di 6€