Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative in provincia di Varese

Grande mobilitazione in tutta la provincia di Varese in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Comuni, associazioni e scuole stanno organizzando tantissimi eventi che a partire dai prossimi giorni riproporranno con diversi linguaggi una riflessione su questo tema sempre drammaticamente attuale. Ecco i principali appuntamenti in provincia di Varese e non solo.

AZZATE – Una panchina rossa al Belvedere di Azzate: sarà inaugurata sabato 26 alle 15.30. Tutte le informazioni

BESNATE – Giovedì 24 novembre, in anticipo di un giorno sulla data della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al teatro-cinema Incontro di Besnate, alle 21, andrà in scena lo spettacolo La sonata a Kreutzer, di Lev Tolstoij, proposto dalla compagnia teatrale CampariPadoan, con la regia di Laura Zaninetti. Tutte le informazioni

BESOZZO – L’Amministrazione comunale di Besozzo propone due iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica purtroppo sempre più allarmante: venerdì 25 novembre sarà proiettato il film “Le invisibili”, mentre sabato 26 ci saranno diversi momenti in un percorso a tappe che partirà alle 15 dalla panchina rossa situata nel parco del Cioss di Besozzo Superiore. Il programma

BRINZIO – Venerdì 25 novembre il Comune e la Biblioteca di Brinzio invitano tutta la cittadinanza all’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza, in programma alle 19,15 davanti al Comune. Seguiranno una fiaccolata e una serata con l’attrice Claudia Donadoni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Fino al 30 novembre il Comune di Busto Arsizio promuove una serie di eventi e di iniziative sul territorio, in collaborazione con diverse realtà locali (il centro antiviolenza E.va odv, Auser Busto, Teatro Sociale Cajelli, Acof Olga Fiorini Cooperativa Sociale, ASST Valle Olona). Tutto il programma

CADEGLIANO VICONAGO – Venerdì 25 novembre il Comune organizza “Non una di meno”, marcia contro la violenza che partirà alle 15,45 dal piazzale del Municipio. I partecipanti sono invitati ad indossare scarpe e nastri rossi – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Domenica 27 novembre Arci sport di Cassano Magnago organizza un flash mob insieme a tutti gli atleti, le loro famiglie e i concittadini, con ritrovo alle 10.45 in piazza Libertà. A seguire una camminata insieme per dire no alla violenza di con arrivo al parco della Magana. Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Sabato 26 novembre il Comune di Cavaria dedica il secondo appuntamento di teatro sociale al tema della violenza contro le donne, con un reading ad ingresso gratuito, in scena alle 18.45 nella Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di via Ronchetti 324 – Il programma

FERNO – Venerdì 25 novembre alle 21 l’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno propone un appuntamento particolare: “Note stuprate”, un racconto della dimensione storica della violenza, attraverso la lente della musica. Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Venerdì 25 novembre l’associazione DonnaSicura organizza due iniziative, che si svolgeranno a partire dalle 18 nella sala consiliare del Comune: una mostra di scarpe rosse in ceramica, realizzate dalle volontarie di DonnaSicura e un concerto di musica classica degli allievi della scuola musicale Casanova di Laveno Mombello. Tutte le informazioni

VARESE – “…E non vissero felici e contenti” è il titolo della serata promossa dal GLP, Gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale, coordinato dallo psichiatra Isidoro Cioffi, in calendario venerdì 25 novembre alle 20,30 in sala Montanari in via dei Bersaglieri. Protagonista sarà l’attrice Betty Colombo che parlerà di violenza sulle donne ma con un finale positivo e propositivo. Il programma della serata

VEDANO OLONA – Sabato 26 novembre alle 17 nella Sala consiliare di Villa Aliverti è in programma “Scoperte – Storie di donne che hanno cambiato il mondo”, un incontro con letture dell’attrice Michela Prando e commento musicale di Lele Pesci. In conclusione l’Amministrazione comunale offrirà un aperitivo a tutti i presenti. Tutte le informazioni