Elena Sofia Ricci a Varese con lo spettacolo “La dolce ala della giovinezza”

Il Teatro della Toscana e Best Live presentano “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams, con la traduzione di Masolino d’Amico, in scena giovedì 11 maggio 2023 alle ore 21:00 al Teatro di Varese. La pièce teatrale racconta la storia del gigolò Chance Wayne che, insieme alla star del cinema Alexandra Del Lago in declino, ritorna nella sua città natale in Florida per cercare di riconquistare il suo primo amore, Heavenly, che aveva lasciato da giovane.

La regia dello spettacolo è affidata a Pier Luigi Pizzi, il quale ha dichiarato che la sua decisione di accettare il progetto è stata motivata dalla presenza nel cast di Elena Sofia Ricci, che interpreterà il ruolo della protagonista. Pizzi ha inoltre sottolineato come Williams abbia una straordinaria abilità nel costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra Del Lago, la star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, cerca di combattere la solitudine con le braccia di un giovane gigolò, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine una volta che ha perso il suo unico bene, la gioventù.

La pièce teatrale, scritta nel 1952, ha debuttato a Broadway nel 1959 e si presenta come un’opera intrisa di passione e dramma, con personaggi complessi e situazioni emotive estreme. Lo spettacolo vede la partecipazione di un cast di grandi attori, tra cui Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale e Marco Fanizzi. Le musiche originali sono state composte da Stefano Mainetti, mentre la luce è stata curata da Pietro Sperduti.

Posto numerato: € 25,00 | Ridotto per studenti: € 10,00