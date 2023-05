Eventi per bambini nel weekend del 12, 13 e 14 maggio tra Varese e provincia

Tantissime occasioni per fare festa in questo fine settimana di maggio che rende omaggio alla primavera, celebra la Festa della mamma e propone diverse occasioni per divertirsi con i bambini, in piazza o nei boschi, tra decine di spettacoli, giochi e laboratori.

In caso di pioggia si consiglia di verificare con i promotori la conferma delle iniziative.

EVENTI

TERNATE – Una Festa della mamma tra natura, artigianato, giochi e laboratori didattici per tutta la famiglia: domenica 14 maggio, a Ternate, arrivano gli Artigiani al Parco – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Ai Calimali di Fagnano Olona esplode la Festa di Primavera nel parco. Appuntamento nel bellissimo spazio verde sull’Olona con mercatino agricolo, stand gastronomico, laboratori e festival dei colori – Qui i dettagli

BIANDRONNO – Giochi di una volta e mostra di burattini per i più piccoli domenica al Bosco del Fauno a Biandronno per le prima edizione di Arrosticini nel bosco – Tutto il programma

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 13 maggio Castiglione Olona diventa Borgo dei balocchi: per tutto il pomeriggio ci saranno laboratori didattici, attività ludiche, fiabe, giochi, letture e spettacoli di animazione – Scopri di più

MALNATE – A Malnate una domenica tra musica, giochi, benessere e solidarietà Per la Festa di primavera di Sorridi con Barbara. Per i bambini laboratori, giochi e percorso MiniVespe – Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato pomeriggio in Aula Magna di premiano i “Poeti in Erba” in memoria di Ernico Bertè. Poi spettacoli, letture e libri – Scopri di più

CASSANO MAGNAGO – Domenica in piazza per la grande festa dei Vigili del fuoco del Sempione c’è anche “Pompieropoli”. E poi escursionin bici, musica e buon cibo per tutta la famiglia – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – A Malpensafiere torna Milano Comics&Games, per gli amanti del genere di tutte le età, con Cristina D’Avena e Pino Insegno – Tutte le informazioni

TRADATE – Una piantumazione collettiva e tanti laboratori nella speciale domenica di Porte aperte del Parco Pineta che festeggia il primo anno di attività dell’Ecoplanetario – Scopri di più

INARZO – Domenica La Palude Brabbia partecipa alla Festa delle Oasi Lipu con visite, laboratori e giochi tra arte e natura – Scopri il programma

GAZZADA SCHIANNO – All’oratorio di Schianno uno “Smile day” dedicato al piccolo Daniele con giochi e tornai per i bambini – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Sabato 13 maggio alle ore 21 nella Tensostruttura dei Giardini Estensi un divertente ed ironico musical dal titolo “La bella addormentata nel Chiosco” per raccogliere fondi per la diagnosi precoce della sordità infantile – Lo spettacolo

INDUNO OLONA – Sabato sera il Teatro Mons. Comi ospita i bambini per una Favola della buonanotte da vivere in pigiama e tra i cuscini, con latte caldo, biscotti e le cantastorie Liliana Maffei e Arianna Talamona – L’iniziativa

TRADATE – Occasioni d’avventura è il nuovo cineforum per bambini e ragazzi promosso da L’Aquilone di Tradate. secondo appuntamento sabato 13 maggio alle 10 al Cinema Grassi con “La canzone del mare” e la leggenda delle selkie – Scopri di più

VARESE – Cambio di programma per il nuovo appuntamento di CinemaKids, la rassegna di cinema per ragazzi proposta da Filmstudio90. Domenica pomeriggio al Cinema Nuovo c’è “La spada nella roccia” con Semola e Mago Merlino che tornano sul grande schermo per il 60° anniversario del classico Disney – Il film

SAMARATE – La Biblioteca di Samarate porta i bambini in Giappone sabato mattina per la quinta tappa di Fiabe in valigia , tra storie e leggende – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Domenica di Porte aperte all’Osservatorio del Campo dei Fiori con laboratori per bambini, osservazioni del sole e per gli adulti l’incontro sulle Fake news in ambito scientifico – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Sabato c’è una speciale visita al Museo della Collegiata per i bambini strutturata come un vero e proprio Gioco dell’oca creato dai ragazzi della classe 3^AU del Liceo Marie Curie di Tradate che guideranno i piccoli visitatori assieme alla mascotte dell’evento, il leone Colly – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Diventare Esseri Musicali è il titolo del workshop per bambini a cura di Carmelo Massimo Torre, musicista-pedagogo e fondatore dell’associazione “Musica Musica” in programma sabato pomeriggio alla Galleria Boragno – Qui tutte le info

GITE ED ESCURSIONI

LAVENO MOMBELLO – Sulle rive del Lago Maggiore c’è l’unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all’anno. L’unica regola per accedere? “Può entrare solo chi ama le piante e gli animali” – Scopri di più

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

NATURA – Abbracciare la natura: all’Oasi Zegna il “Forest Bathing” per famiglie. Una giornata nei boschi, per rilassarsi, rigenerarsi insieme ed approfondire le relazioni tra genitori e figli in connessione con la natura. L’iniziativa è in programma domenica 14 maggio – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPA’

CUVIO – Sperimentare la psicomotricità in una serata teorico-esperienziale per i genitori venerdì 12 maggio alle ore 20.45 alla Scuola dell’infanzia Erminia Maggi con la psicomotricista Elisa Fortunati. Evento gratuito – Come partecipare

