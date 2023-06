Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 2, 3, 4 giugno

È un fine settimana più lungo del solito quello in arrivo e che si apre con le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica. La città di Varese si prepara a celebrare il 77° anniversario della Repubblica Italiana, in un evento organizzato dalla Prefettura di Varese in collaborazione con il Comune di Varese e la Provincia di Varese. Appuntamento dalle 10 con l’alzabandiera in Piazza Repubblica. Il 2 giugno viene festeggiato in tutti i comuni del Varesotto con iniziative diverse.

Ma è anche il fine settimana che da inizio alle sagre: a Gavirate torna la tradizionale Festa delle Ciliegie al parco cinque piante di Oltrona al Lago, Buguggiate si anima con la festa di Erbamolle, a Induno Olona torna la Festa degli Alpini mentre Cassano Magnago dedica il fine settimana ai sapori della Puglia. È il fine settimana che da inizio al Festival Terra e Laghi di Teatro Blu che prima di iniziare un tour lungo tutta la provincia e oltre, da appuntamento a Cadegliano Viconago con appuntamenti per grandi e piccini. Arcumeggia omaggia il grande pittore Renato Guttuso con una mostra, mentre a Castello Cabiaglio è il fine settimana del GiustoImperfetto, il mercato con prodotti artigianali e agrolimentari e tante iniziative sia per sabato che per domenica. A Laveno Mombello la manifestazione è con Arte in Fiore per sabato e domenica sul lungolago.

CADEGLIANO VICONAGO – Primo appuntamento dell'edizione 2023 di Cadegliano Festival che partirà sabato 3 giugno alle ore 17.30 con l'inaugurazione dell'esposizione di quadri e ceramiche a cura di Cristian Gerbolès, Roberto Gerbolès e Silvia Priori.

CADEGLIANO VICONAGO – Il secondo appuntamento con il Cadegliano Festival porterà in scena "Le Città Invisibili di Italo Calvino". L'appuntamento è per domenica 4 giugno alle ore 18.

CASALE LITTA – Venerdì 2 e sabato 3 giugno, al campo sportivo di Villadosia (Casale Litta), birre artigianali, buon cibo e musica live con Villa Beer Festival.

ORIGGIO– Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano Origgio nella giornata di sabato 3 giugno. Le famose "boutique a cielo aperto" si potranno ammirare in via Repubblica.

TRADATE – Al Centro Didattico di Tradate si terrà il AstroNatural Project – Festival della Divulgazione Scientifica. Tre convegni divulgativi venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno. In caso di maltempo, la serata si sposterà al Cinema Teatro Paolo Grassi (via Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate).

VARESE – I food truck invadono le sponde del Lago di Varese a Schiranna. Con Urban Lake Street Food quattro giorni di musica e "cibo di strada.

VARESE – Quinto e ultimo concerto dedicato alla musica antica. Nella splendida cornice della chiesetta di San Cassiano si terrà Il violino fantastico.

VIZZOLA TICINO – Da Sbevizzola si torna negli anni 80. Venerdì 2 giugno aperitivo, cena e DJ Set per iniziare una stagione ricca di eventi e di divertimento. L'invito è quello di partecipare con un look anni '80.

LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO

Come di consueto per il 2 giugno 2023, la città di Varese si prepara a celebrare con grande solennità il 77° anniversario della Repubblica Italiana, in un evento organizzato dalla Prefettura di Varese in collaborazione con il Comune di Varese e la Provincia di Varese. La giornata avrà inizio alle 10.00 in Piazza della Repubblica con la cerimonia dell'alzabandiera, seguita dalla deposizione delle corone al monumento ai Caduti e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Questo momento ricorderà a tutti la costante necessità di difendere la libertà e la democrazia che la Repubblica simboleggia. Seguiranno dibattiti e incontri

Le Celebrazioni del 2 giugno si terranno in tutti i comuni del Varesotto, in alcuni casi accompagnate dal Battesimo Civico per i neo diciottenni. Vergiate, ad esempio, festeggia fino a mezzanotte, a Leggiuno festa con i neo maggiorenni, l’Anpi di Gallarate chiama a raccolta tra le forze democratiche.

INCONTRI

VARESE – Il Comune di Varese organizza un convegno incentrato sulla biodiversità e l'alleanza tra piante e insetti impollinatori. Un tema che sarà al centro del dibattito dell'incontro in programma lunedì 5 giugno alle ore 21 in Salone Estense, in via Sacco a Varese.

BRUNELLO – Torna "Il vino per la vita", l'iniziativa che, attraverso l'incanto di bottiglie pregiate, raccoglie fondi per il Comitato Maria Letizia verga e la lotta alla leucemia. Appuntento nella chiesa di santa Maria a Brunello per domenica.

BUSTO ARSIZIO – L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco compie 70 anni e festeggia a Busto Arsizio e ha preparato un ricco programma per la giornata di domenica in piazza Santa Maria

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo un fine settimana di appuntamenti. Venerdì 2 giugno possibilità di fare un picnic sull'erba e di partecipare alle visite alle sale interne del Bene Fai. Sabato 3 e domenica 4 luglio "Appuntamento in Giardino", un' iniziativa proposta dall'APGI – Associazione Parchi e Giardini d'Italia con visite guidate a cura degli esperti.

TRADATE – Al Centro Didattico di Tradate il Festival della Divulgazione Scientifica. Si chiama "AstroNatural Project" e prenderà vita in tre convegni divulgativi venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno

SAGRE E FESTE



BUGUGGIATE – Dall' 1 all' 11 giugno 2023 l'Associazione Santa Caterina Aps organizza la celebre festa di Erbamolle. Si inizia giovedì sera e si va avanti per due fine settimana con tanti appuntamenti

GAVIRATE – Inizia venerdì 2 giugno la tradizionale Festa delle Ciliegie di Oltrona al Lago, frazione di Gavirate. Ricco stand gastronomico e tante iniziative per una delle più longeve feste di tutto il Varesotto che inizia questo weekend e prosegue anche il prossimo.

INDUNO OLONA – Gli Alpini di Induno Olona tornano con la loro festa e il menù a base di polenta

Sabato 3 e domenica 4 giugno nella sede di via Croci 23, si riaccende la cucina delle penne nere indunesi, con lo stand gastronomico aperto a pranzo e a cena. Domenica le cerimonie ufficiali

VENEGONO SUPERIORE – Torna nel fine settimana a Venegono Superiore la Festa di Santa Maria, appuntamento tra i più amati in paese, arrivato alla 35esima edizione. Appuntamenti dal 2 al 4 giugno al Parco Pratone: In programma attività dedicate ai più piccoli, tanta musica dal vivo, aperitivo musicale, bancarelle degli hobbisti, percorsi culturali, il palio con giochi per tutti e l'atteso gran finale con i fuochi d'artificio.

BAMBINI

VARESE – Il contatto è lo speciale documentario di Andrea Dalpian che racconta la storia vera di due cuccioli di lupo, Ulisse e Achille, cresciuti dal Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica del Monte Adone riducendo al minimo indispensabile il contatto umano, con l'obiettivo di reintrodurli alla vita selvatica. Il film sarà proiettato giovedì 1 giugno alle ore 21.30 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi in via Sacco a Varese per la rassegna Di Terra e di Cielo promossa da Filmstudio90.

BUSTO ARSIZIO – Si conclude con spettacoli di burattini il progetto del liceo Candiani "Un paese da Fiaba". Appuntamento giovedì 1 giugno dalle 16 alle 18,30 negli spazi antistanti la biblioteca quando i ragazzi porteranno in scena le Fiabe Italiane di Italo Calvino grazie al Pcto con Il Villaggio in Città

CASTELLO CABIAGLIO – Inizia nel pomeriggio di sabato 3 giugno e si conclude nella serata di domenica 4 giugno la due giorni di festa cabiagliese dedicata ai bambini. Sì perché nel primo fine settimana di giugno, anche in questo 2023, Castello Cabiaglio è Il paese dei bambini, con tante iniziative per l'infanzia e a misura di famiglia proposte da tutta la comunità del borgo, tra strade, vicoli e cortili.

CURIGLIA CON MONTEVIASCO – Alice nel Paese delle Meraviglie a Tavernerio per il festival "Terra e Laghi". La compagnia Panta Rei mette in scena una riedizione del classico nell'ambito di Teatro Family

ARTE E MOSTRE

GAVIRATE – "Gli scioperi del 43": una mostra a Gavirate racconta gli anni della Resistenza

L'esposizione organizzata da Anpi di Gavirate e Besozzo e dalla Cgil di Varese, sarà allestita alla Sala Mura, piazza De Gasperi

GALLARATE – Domeniche di maggio: visite guidate gratuite al Maga. Per tutto il mese ci saranno tre turni pomeridiani alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 di visita alla mostra "Andy Warhol. Serial Identity

CAVARIA CON PREMEZZO – "La misura del Tempo". Mostra d'arte a Cavaria con Premezzo. Domenica 14 maggio, alle ore 11 presso l'antico palazzo comunale di Cavaria con Premezzo verrà inaugurata la mostra "La misura del tempo" ad opera degli artisti dell'associazione culturale cavariese Blaue Reiter.

LEGGIUNO – All'Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno ultimo fine settimana per vedere la mostra di Albino Reggiori. La mostra è a cura della figlia del noto artista e ceramista lavenese.

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio le "Domeniche ad Arte" con Attilio Forgioli e Alberto Magnani. Torna domenica 14 maggio l'appuntamento a Busto Arsizio con le "Domeniche ad arte", nell'ambito del calendario "Domeniche ai Musei".

SACRO MONTE DI VARESE – Al Camponovo inaugura domenica 4 giugno la rassegna espositiva Arte in Simbiosi presenta la mostra "Aspettando Beatrice", una mostra d'arte curata da Marco De Santi e che vede la partecipazione di tre artisti di Varese e del Varesotto: Marco De Santi, Erika Baggini e Arend.

ARCUMEGGIA – La Sangalleria e il Museo della Fotografia di Arcumeggia, presentano al pubblico un'inedita serie di opere d'arte a firma del maestro di Bagheria, Aldo Renato Guttuso. La mostra inaugura nel pomeriggio del 3 giugno.

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Domenica 4 giugno, alle ore 18.00, a Besozzo lungo la pista ciclopedonale sulle rive del fiume Bardello (ingresso Parco via Milano), si potrà assistere, cullati dal suono dell'acqua con il tramonto come sfondo, allo spettacolo teatrale "Novecento" monologo di Alessandro Baricco interpretato da Andrea Gosetti di Intrecci Teatrali, con musiche dal vivo eseguite alla tastiera da Massimo Testa.

GERMIGNAGA – Il Cinema Teatro Italia di Germignaga sabato 3 giugno alle 21 ospita la commedia dialettale in due atti "Succed due gh'è i danèe" di Roberto Zago a cura della Compagnia teatrale germignaghese.

SUMIRAGO – L'attore Giovanni Ardemagni e il musicista Francesco Nodari saranno protagonisti venerdì 2 giugno di uno spettacolo teatrale che si terrà alla 20,45 nella Sala Dal Bello del Municipio di Sumirago. Lo spettacolo, intitolato "Piccolo Mondo Antico. Te la conto e te la canto", è scritto ed interpretato da Giovanni Ardemagni.

MUSICA

CALDANA – Il Teatro SOMS di Caldana di Cocquio Trevisago è pronto a celebrare la figura straordinaria di Enzo Jannacci, uno dei più grandi cantautori e attori della storia della musica italiana. Il 3 giugno alle 21:00, il palco si illuminerà per un tributo unico e coinvolgente dei "Sem chi insci' cui Scusarittche".

BUSTO ARSIZIO – Dall’1 al 4 giugno a Busto Arsizio “BA Lirica International Voice Competition”, la rassegna dedicata all’opera promossa dal teatro sociale con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Moltissimi gli appuntamenti in programma

SOMMA LOMBARDO – La Chiesa di S. Vito a Somma Lombardo, situata in Via Mameli, 144, ospiterà un concerto il 3 giugno 2023 alle ore 21:00. Il concerto sarà tenuto da Marcello Pennuto e presenterà musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin. Si tratta di un'occasione per apprezzare le opere di alcuni dei più grandi compositori della storia della musica.

LIBRI

ANGERA – Appuntamento al Kapannone dei Libri di Angera che inizia il ciclo di appuntamenti Incontri al lago. Il primo evento è per sabato 3 giugno, alle 17 con Anna Bernardini, direttrice del Museo di Villa e Collezione Panza per un incontro dal titolo "Far cultura tra Varese e New York"

NATURA

SALTRIO – "Yoga, lambrusco e culatello", mix perfetto per scoprire il Monte Orsa. Sabato 3 giugno l'associazione Amici del Monte Orsa propone una passeggiata particolare e appetitosa fino alla Big bench

TRADATE – Pedalata culturale nel Parco Pineta. Le Guardie Ecologiche Volontarie guideranno alla scoperta dell'area verde in un percorso ad anello dedicato alla natura. Appuntamento per il 4 giugno.

SPORT

BUSTO ARSIZIO – Arriveranno a Busto Arsizio da tutta Italia gli 800 atleti che prenderanno parte ai Campionati italiani assoluti di Karate tradizionale che si terranno all'e-work Arena il 3 e il 4 giugno, grazie all'impegno di Bu do

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Il 4 Giugno si svolgerà presso gli impianti sportivi comunali di Oggiona S. Stefano la quindicesima Edizione della Festa dello Sport, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. – Tutte le informazioni

Gli appuntamenti del weekend sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni