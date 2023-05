Ai Calimali di Fagnano Olona esplode la Festa di Primavera nel parco

Anche quest’anno ai Calimali si torna a festeggiare la Primavera insieme agli amici di SpazioZero, Gruppo Giovanile e tanti altri, nei bellissimi spazi del parco di Calipolis, a Fagnano Olona. La Festa di Primavera, che si svolgerà lungo tutta la giornata di domenica 14 maggio, sarà interessata da una ricca programmazione:

A partire dalle 11.00:

·Mercatino agricolo con produttori locali·

A partire dalle 12.30, apertura stand gastronomico: calamari, patatine, panini con la salamella o la porchetta, verdure grigliate, tomini. (fino ad esaurimento scorte)

A partire dalle 14.00 iniziano i laboratori artistici e a tema per grandi e piccoli:

·Lavorazione del legno

·Esposizione e potatura bonsai

·Arteterapia

·Truccabimbi

·Esposizione di mostra d’arte

·In occasione dei 40 anni dalla fondazione, ci sarà anche l’esposizione degli abiti storici dell’archivio Calimali.

A partire dalle 15.00, Holy festival of colors: intrattenimento per i più e meno piccoli all’insegna della musica e del divertimento in un’esplosione di gioco e colori. Nel pomeriggio ci sarà spettacolo e musica dal vivo con Orto sociale.

Vi aspettiamo numerosi, non mancate!