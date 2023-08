La Pro Patria completa la difesa: preso Minelli dalla Juventus

Ultimi colpi di mercato per la Pro Patria, che a quattro giorni dall’esordio in campionato contro la Giana con l’arrivo in prestito secco dalla Juventus del difensore Alessandro Minelli mette un ulteriore tassello, l’ultimo per quanto riguarda la retroguardia, nella rosa bianco-blu.

Stazza e curriculum di tutto rispetto per il centrale alto 1,94 m nato nel 1999 e formatosi anche lui – proprio come gli altri due innesti di questo calcio mercato (Rovida e Moretti) – nelle giovanili dell’Inter prima di esordire nelle serie professionistiche, dove, tra Serie B (Trapani e sei mesi a Cosenza) e Serie C (Rende, Bari, Pro Vercelli e Francavilla e Juventus), all’età di 24 anni ha già sfiorato le quasi 100 presenze da “pro”, traguardo che con ogni probabilità taglierà al servizio di Riccardo Colombo in quel di Busto Arsizio.

Il comunicato ufficiale della società:

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il difensore Alessandro Minelli. Minelli, difensore centrale classe 1999, arriva in prestito dalla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile di Inter, nella stagione 2018/2019 milita nel Rende (Serie C). Nel 2019/2020 veste la maglia del Trapani (Serie B), e della Juventus Under 23. L’anno successivo è fra le fila del Bari (Serie C). Nella stagione 2021/22 veste prima la maglia del Cosenza (Serie B), e chiude il campionato alla Pro Vercelli Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Francavilla raccogliendo 27 presenze totali condite da un gol. Minelli ha firmato un contratto che lo legherà al Club bianco-blu fino al 30 giugno 2024.

“NOW” SPONSOR DI MANICA PER TUTTE LE SQUADRE DI C

Altra importante novità di giornata per il mondo bianco-blu è la notizia di un nuovo sponsor di manica (sotto il logo della Lega Pro) che a partire da domenica comparirà sulle maglie della Pro Patria e delle altre 59 squadre di C: ovvero Now, la piattaforma di streaming di Sky che darà anche il nome al campionato (Serie C Now).

Quest’anno sarà infatti Sky a trasmettere le gare relative ai tre gironi. E per l’occasione, oggi – mercoledì 30 agosto – è stato organizzato un evento a cui hanno partecipato il presidente di Lega Pro Matteo Marani (ex direttore di Sky Sport) e diversi club, tra cui Patrizia Testa in rappresentanza della Pro Patria.

La grande novità è che la Serie C si chiamerà Serie C Now ed è la prima volta che c’è uno sponsor nel nome della categoria.

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha sottolineato: “La Serie C su Sky dà la possibilità di essere vicini al territorio, coprire e conoscere 60 piazze. Avremo un numero di partite che non abbiamo mai avuto a Sky da quando è nata. Avremo la possibilità di trasferire un messaggio molto importante e lo faremo con la possibilità di vederlo in mobilità con Sky Go, via fibra con la nostra offerta ed in streaming su Now. Questo servizio è molto importante, arriviamo ovunque con tutti i mezzi con una qualità di visione assolutamente pari agli altri campionati e agli altri sport che Sky trasmette. Racconteremo la C con grande attenzione alla parte quantitativa che è notevolissima, mi auguro che potrete scoprire anche quella qualitativa”.