A Luino al via all’edizione autunno 2023 di “Intrecci”

Dopo la pausa estiva, ha di nuovo inizio la rassegna letteraria Intrecci edizione autunno 2023. Visto il successo delle passate edizioni, l’Associazione amici del liceo e la libreria Mondadori di Luino riprendono gli incontri con gli autori in percorsi tra letteratura, poesia, ,attualità, storia e memoria.

I primi tre appuntamenti saranno nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, che gentilmente ci offre le sue accoglienti e prestigiose strutture. Il Comitato organizzatore sta già lavorando per la stagione invernale e primaverile che vedrà coinvolti gli altri Comuni del territorio, nello spirito della rassegna che ha come obiettivo la promozione della cultura sul territorio.

Il primo appuntamento è per il 24 settembre al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno alle 17,45 con Alberto Patrucco, noto comico e cantante, conosciuto per aver partecipato a “Zelig” e al “Costanzo Show” che presenta il suo libro “Ab BRASSENS” ed. paginauno. Un emozionante percorso dell’autore tra le parole e la musica del grande cantautore francese.

Si prosegue poi con il 4 novembre alle 17,45 all’Auditorium di Maccagno, dove Gemma Calabresi presenta il libro “La crepa e la luce” ed Mondadori. Gemma Calabresi, cinquant’anni dopo l’uccisione di suo marito, il commissario Calabresi, racconta la sua esperienza di donna, che non solo è riuscita a sopravvivere alla tragedia dell’omicidio di suo marito, ma che ha fatto un percorso intimo e di fede verso il perdono e la fiducia.

Il terzo e ultimo appuntamento è invece in programma il 2 dicembre alle ore 17,45 sempre presso il Punto d’incontro di Maccagno con Sara Magnoli. In questa occasione Magnoli presenta il suo nuovo romanzo “Il cuore in guerra” ed “Pelledoca”. Il romanzo narra in chiave moderna il Il Fermo e Lucia di Manzoni. Sara Magnoli, è giornalista e scrittrice, con la passione per le storie noir. «È molto conosciuta per i suoi romanzi per ragazzi e adulti che ha già presentato nelle nostre rassegne e per i quali ha vinto numerosi premi in tutta Italia. Nella nostra zona ha presentato i suoi romanzi, che affrontano temi di grande attualità in diverse classi delle scuole medie» concludono gli organizzatori.

Per maggiori informazioni: locandina completa